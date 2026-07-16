Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην εθνικοποίηση της British Steel, σε μια δραματική προσπάθεια να θωρακίσει το μέλλον της εγχώριας παραγωγής χάλυβα και να προστατεύσει την οικονομική του ασφάλεια.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας, η οποία βρισκόταν υπό κινεζική ιδιοκτησία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κρατική παρέμβαση ήταν ο μοναδικός τρόπος για να διαφυλαχθεί το εθνικό συμφέρον της χώρας.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την British Steel ως μέρος του εθνικού ιστού και ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη κίνηση όχι μόνο εξασφαλίζει τη συνέχεια της χαλυβουργίας στο νησί, αλλά προστατεύει άμεσα εκατοντάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και διασφαλίζει μια παραγωγική ικανότητα ζωτικής σημασίας για τη χώρα.

Το χρονικό της διάσωσης και τα αδιέξοδα της αγοράς

Η πορεία προς την εθνικοποίηση είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από τον Απρίλιο του 2025, όταν η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της εταιρείας από τον κινεζικό όμιλο Jingye.

Στόχος της τότε παρέμβασης ήταν να αποτραπεί το άμεσο κλείσιμο των υψικαμίνων στη βόρεια Αγγλία και να σωθούν 2.700 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο, καθώς και χιλιάδες άλλες έμμεσες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο αποτελεί την τελευταία εγκατάσταση πρωτογενούς παραγωγής χάλυβα σε ολόκληρη τη χώρα, τροφοδοτώντας κρίσιμους τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι, οι κατασκευές και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση βρισκόταν σε διαρκή ασφυξία, αντιμετωπίζοντας το δυσβάσταχτο κόστος της ενέργειας και τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό που προκαλεί η υπεραφθονία φθηνού χάλυβα στη διεθνή αγορά.

Η οριστική απόφαση για την κρατικοποίηση πάρθηκε τον φετινό Μάιο, αφού όλες οι προσπάθειες του κράτους να εντοπίσει ιδιώτη αγοραστή απέβησαν άκαρπες.

Η εξέλιξη αυτή κλείνει έναν μεγάλο κύκλο για τη British Steel, η οποία είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1988 στο πλαίσιο των σαρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Η ιδιωτικοποίηση της British Steel το 1988 από την κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ δεν ήταν η θριαμβευτική απελευθέρωση της αγοράς που υπόσχονταν οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού, αλλά η απαρχή μιας μακράς πορείας παρακμής για τη βρετανική βαριά βιομηχανία.

Το ιδεολόγημα του «λαϊκού καπιταλισμού» χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα καπνού για να μεταφερθεί δημόσιος πλούτος, χτισμένος με τον ιδρώτα των φορολογουμένων, στα χέρια ιδιωτών επενδυτών που ενδιαφέρονταν μόνο για βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Η μετατροπή μιας στρατηγικής εθνικής υποδομής σε εμπόρευμα άφησε τη χαλυβουργία εκτεθειμένη στις ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Αντί για τον πολυδιαφημισμένο εκσυγχρονισμό, η ιδιωτικοποίηση έφερε μαζικές απολύσεις, αποβιομηχάνιση ολόκληρων κοινοτήτων στη βόρεια Αγγλία και μια δραματική απώλεια της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας.

Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι ιδιώτες μέτοχοι απλώς αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους, αφήνοντας την εταιρεία να καταλήξει σε ξένα συμφέροντα, όπως ο κινεζικός όμιλος Jingye, ο οποίος επίσης απέτυχε να εγγυηθεί τη βιωσιμότητά της.

Η ανάγκη της βρετανικής κυβέρνησης να προχωρήσει τελικά στην εθνικοποίηση της British Steel αποτελεί την πιο ηχηρή ιστορική διάψευση των θατσερικών δογμάτων. Αποδεικνύει περίτρανα ότι υπάρχουν βιομηχανικοί τομείς τόσο ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, που η αφέλεια της ελεύθερης αγοράς αδυνατεί να προστατεύσει.

Το σχέδιο για το μέλλον και η πράσινη μετάβαση

Με την εξαγορά να έχει πλέον ολοκληρωθεί, η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στον διορισμό μιας νέας διοικητικής ομάδας.

Τα πρώτα καθήκοντα της νέας ηγεσίας επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση των καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών, τη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παραγωγής, καθώς και στη στενή συνεργασία με τα εργατικά συνδικάτα και το προσωπικό της εταιρείας.

Μεγάλο στοίχημα για το Λονδίνο αποτελεί ο μετασχηματισμός της British Steel σε μια εμπορικά βιώσιμη επιχείρηση με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, ευθυγραμμισμένη με τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς στόχους.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, η British Steel ανήκει πλέον στον βρετανικό λαό και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός είναι προσηλωμένος στο να χτίσει ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία.