Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μεταμορφώνει ραγδαία τις τραπεζικές υπηρεσίες, ο διαγωνισμός FinQuest της Alpha Bank συγκεντρώνει τις πιο φρέσκες και τολμηρές “fintech” ιδέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επτά ομάδες, που ξεχώρισαν μέσα από πλήθος συμμετοχών, φιλοδοξούν να αλλάξουν το αύριο της εξυπηρέτησης πελατών, της ασφάλειας συναλλαγών, της εκπαίδευσης, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Με καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, οι φιναλίστ του 2025 δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του fintech οικοσυστήματος.

Οι 7 φιναλίστ

dikaio — Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του δικαίου

Πλατφόρμα που καθιστά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή, αυτοματοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες.

Agrinow — Βιωσιμότητα και διαφάνεια στον αγροτικό κόσμο

AI πλατφόρμα που συνδέει αγρότες και επιχειρήσεις με προσωπικό, διευκολύνοντας έγγραφα, πληρωμές και διαδικασίες.

Dry Runz — Εκπαίδευση κοντά στην πραγματικότητα

Εργαλείο με AI για ρεαλιστικές προσομοιώσεις εκπαιδεύσεων, με στόχο πρακτική και ανθρώπινη μάθηση.

eFrontiers — Gamification και AI για την οικονομική εκπαίδευση

White-label πλατφόρμα που μετατρέπει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε ζωντανή, gamified εμπειρία.

Travelr — Το “έξυπνο” ταξίδι της νέας fintech εποχής

Σύστημα διαχείρισης εταιρικών ταξιδιών με AI και Big Data, αυτοματοποίηση διαδικασιών και μείωση κόστους.

myTeam — Οικονομική διαχείριση για τον αθλητισμό

Πλατφόρμα ψηφιοποίησης αθλητικών συλλόγων με fintech λειτουργίες, συνδρομές και πληρωμές.

nettle — Οι “ψηφιακοί τραπεζίτες” του μέλλοντος

Startup που δημιουργεί ψηφιακούς συμβούλους με AI και 3D τεχνολογία, προσφέροντας phygital εμπειρία.

Αναλυτικότερα, σε κοινή ανακοίνωση με την ΙΒΜ, τη Microsoft και την EPAM η Alpha Bank επισημαίνει ότι ενώνει τις δυνάμεις της μαζί τους για την ανάδειξη και βράβευση των νικητών του διαγωνισμού FinQuest, που ολοκληρώνεται στις 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Innovation Day της Alpha Bank.

Με προτάσεις βασισμένες σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), startups και scaleups από όλον τον κόσμο, κατέθεσαν λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν το ψηφιακό αποτύπωμα των τραπεζικών υπηρεσιών, να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και να φέρουν την καινοτομία στην καρδιά της τραπεζικής καθημερινότητας.

Από αυτές, τρεις προτάσεις θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία: η Alpha Bank θα απονείμει το πρώτο βραβείο που συνοδεύεται από το ποσό των 15.000 Ευρώ, η ΙΒΜ θα δώσει το δεύτερο, ενώ η Microsoft προσφέρει το τρίτο βραβείο, ένα πακέτο υπηρεσιών και εργαλείων, ειδικά για startups. Παράλληλα, η EPAM θα προσφέρει και στους τρεις νικητές 3 εβδομάδες δωρεάν συμβουλευτικής, στο πεδίο της τεχνολογίας.

Το «ταξίδι» του FinQuest

Ο διαγωνισμός Finquest έκανε μία εντυπωσιακή αρχή, καθώς προσέλκυσε τη συμμετοχή πολλών νεοφυών επιχειρήσεων, που υπέβαλαν την αίτησή τους, αποκαλύπτοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος, ως προς την προώθηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν την υποβολή προτάσεων σε μία από τις πέντε θεματικές κατηγορίες του διαγωνισμού: AI Solutions for Banking Innovation, AI Family Ecosystem, Travel, Smart Living Financial Tools και Employee Training.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε 7 φιναλίστ και από αυτούς η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τους 3 τελικούς νικητές.

Οι 7 φιναλίστ παρακολούθησαν ένα δίμηνο απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης, που περιελάμβανε mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Innovation Day, που διοργανώνει η Alpha Bank στις 25 Νοεμβρίου, όπου οι 7 εταιρείες θα παρουσιάσουν μπροστά στην κριτική επιτροπή την πρότασή τους, με σκοπό να διεκδικήσουν ένα από τα τρία πρώτα βραβεία.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τα στελέχη της Alpha Bank, Σπύρο Τζαμτζή, Chief Information Officer, Μάριο Καλότυχο, Chief Of Strategy and Investments, και Βιργινία Σώκου, Director Digital Sales & Customer Experience, ενώ επίσης συμμετέχουν στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας, όπως οι Δημήτρης Πρίμπας, General Manager Greece and Cyprus της IBM, Γιάννα Ανδρονοπούλου, General Manager, Greece, Cyprus, Malta της Microsoft αλλά και οι Roberto Zuccaro, Strategic Investments Lead της UniCredit, Μάρκος Βερέμης, Founding Partner της BigPi Ventures, και Γ. Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank δήλωσε:

«Οι προτάσεις που λάβαμε φέτος ανέδειξαν τον υψηλό βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας και τη δυναμική των λύσεων που αναπτύσσονται διεθνώς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως Τράπεζα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη του οικοσυστήματος των νεοφυών εταιρειών, υιοθετώντας τεχνολογίες που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας. Ο νικητής θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την από κοινού διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων, με το βλέμμα στο μέλλον».

Ο Δημήτρης Πρίμπας, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου δήλωσε:

«Στην IBM, πιστεύουμε βαθιά ότι η καινοτομία γεννιέται όταν οι σωστές ιδέες συναντούν το κατάλληλο περιβάλλον υποστήριξης. Γι’ αυτό και στηρίζουμε ενεργά το FinQuest της Alpha Bank, έναν διαγωνισμό που αναδεικνύει το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική τόλμη των ελληνικών και κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων. Το φετινό ταξίδι του FinQuest απέδειξε ότι το οικοσύστημά μας διαθέτει εξαιρετικό δυναμισμό που μπορεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία νέας αξίας».

Η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε:

«Η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας εποχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέσα από τον διαγωνισμό FinQuest, βλέπουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής για να προσφέρουν λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και φέρνουν την καινοτομία στην καθημερινότητα των τραπεζικών υπηρεσιών. Στηρίζουμε ενεργά το οικοσύστημα της καινοτομίας, προσφέροντας εργαλεία και υπηρεσίες που βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να διακριθούν διεθνώς. Συγχαρητήρια σε όλους τους φιναλίστ που με το όραμα και τη δημιουργικότητά τους διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου».

