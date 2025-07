Επιμένει η Εθνική Τράπεζα ότι καλώς «επέβαλε» την υποχρεωτική μετατροπή καταθετικών λογαριασμών σε ένα νέο προϊόν με χρέωση 0,80 ευρώ ανά μήνα, δηλαδή 9,6 ευρώ το χρόνο. Αυτό που αποφεύγει να αντιληφθεί είναι ότι μετέτρεψε από τα τέλη Μαΐου όλους τους λογαριασμούς ιδιωτών σε προνομιούχους μετά από μια απλή επιστολική ενημέρωση.

Δεν δημιούργησε, δηλαδή, ένα προϊόν, που κάνοντας το γνωστό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πελατών της.

Μετέτρεψε όλους τους εν λόγω λογαριασμούς και απλώς έδωσε τη δυνατότητα σε όποιον δεν το ήθελε να αρνηθεί είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, είτε αυτοπρόσωπα σε κάποιο υποκατάστημα. «Αχρείαστος πονοκέφαλος» σχολιάζει αναγνώστης της «zougla», που καλείται να απαλλαγεί από κάτι, που δεν επίλεξε και του επιβλήθηκε από την «πίσω πόρτα», μετά από μια απλή ενημέρωση.

Τέλος, παραδέχεται ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο αφού ανάλογες πρακτικές ακολουθεί ο τραπεζικός ανταγωνισμός, αλλά παραλείπει ότι δεν επιβάλλεται «υποχρεωτικά» αλλά δια της πειθούς.

Πολύ απλά η ΕΤΕ φαίνεται να έχει προυπολογίσει τα έσοδα του νέου λογαριασμού καταθέσεων που ούτε λίγο, ούτε πολύ ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ το μήνα ή σε 14,4 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα αναφέρει, ότι «ενστερνιζόμενη την ευρωπαϊκή, αλλά και εγχώρια, τάση για μετάβαση σε συνδρομητικά πακέτα που αλλάζουν τη φιλοσοφία των επί μέρους χρεώσεων για καθημερινές συναλλαγές και διευρύνοντας τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει από τον Σεπτέμβριο του 2024 δημιουργήσει τον Λογαριασμό Προνομίων».

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα ο Λογαριασμός αυτός προσφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, ο Λογαριασμός Προνομίων, προσφέρει ένα γενναιόδωρο πακέτο συναλλαγών, που υπερκαλύπτει τις βασικές μηνιαίες ανάγκες κάθε πελάτη:

1.Απεριόριστα δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως 5.000 ευρώ μηνιαίως (έναντι κόστους 0,50 ευρώ το καθένα)

2.Απεριόριστα δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα από τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως 5.000 ευρώ μηνιαίως (έναντι κόστους 0,50 ευρώ το καθένα)

3.Δωρεάν απεριόριστες πληρωμές όλων των λογαριασμών μέσω παγίων εντολών σε ΙΒ/ΜΒ και ΑΤΜ

4.Δωρεάν φόρτιση προπληρωμένων καρτών (prepaid cards) μέσω όλων των καναλιών (δωρεάν έως 100 ευρώ βάσει της νομοθεσίας, αντί χρέωσης 1 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά)

5.Δωρεάν έκτακτα αντίγραφα κίνησης και πάσης φύσεως βεβαιώσεις για τον λογαριασμό

6.Πόντους Go For More κάθε μήνα για κατοχή του εν λόγω λογαριασμού και για τις συναλλαγές μέσω χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας

Η μηνιαία συνδρομή είναι 0,80 ευρώ και συνεπώς ο πελάτης με μικρή χρήση των προνομίων μπορεί να αποκομίσει όφελος.

Με βάση παράδειγμα, που επικαλείται η τράπεζα, ο πελάτης είναι κερδισμένος αν λάβει ένα εισερχόμενο και στείλει ένα εξερχόμενο έμβασμα, ή αν φορτίσει την προπληρωμένη κάρτα του 1 φορά με ποσό μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

Ήδη, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια πελάτες, όπως αναφέρει, έχουν επιλέξει τον Λογαριασμό Προνομίων και αξιοποιούν τα προνόμια που προσφέρει κάθε μήνα.

Όσον αφορά την ενημέρωση των πελατών για τον Λογαριασμό Προνομίων, αναφέρει ότι «γίνεται συστηματικά, με σειρά προσωπικών μηνυμάτων και επικοινωνιών.

Οι πελάτες έχοντας ενημερωθεί, μπορούν να επιλέξουν, μέσω του Internet & Mobile banking, ποιο είδος λογαριασμού επιθυμούν.

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει και με την Εξυπηρέτηση Πελατών τηλεφωνικά ή πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα της Τράπεζας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει ο πελάτης».