Την πρώτη κάρτα στην Ελλάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρεωστική και ως πιστωτική ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για τη χρεωστική Dual η οποία προσφέρει ευελιξία, καθώς ο κάτοχος μπορεί να την αξιοποιήσει με διαφορετικούς τρόπους για κάθε ανάγκη.

Οι επιλογές του κατόχου της κάρτας πολλαπλασιάζονται, αφού η χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται για καθημερινές συναλλαγές και αναλήψεις. Παράλληλα, ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ως πιστωτική, ενεργοποιώντας το αντίστοιχο όριο, για καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας του.

Ο κάτοχος της κάρτας Dual απολαμβάνει δυνατότητες χρήσης και ταυτόχρονα εξασφαλίζει:

• Επιβράβευση σε πόντους Go For More, με κάθε αγορά σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος.

• Δυνατότητα πληρωμών μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay και Garmin Pay.

• Οnline παρακολούθηση και διαχείριση όλων των χαρακτηριστικών της κάρτας μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας.

• Πραγματοποίηση online αγορών με ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας ασφαλών συναλλαγών Mastercard® Identity CheckΤΜ (Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη για e-commerce συναλλαγές).

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

• Χτίσιμο του αφορολόγητου.

Ο κ. Δημήτρης Πλέσσας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards & Digital Business, δήλωσε:

«Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα εκφράζει την ανοιχτή και ανθρωποκεντρική προσέγγισή της μέσα από νέες πρωτοποριακές λύσεις τις οποίες σχεδιάζει, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη.

Η νέα κάρτα Dual είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το μοναδικό στην ελληνική αγορά που προσφέρει στους πελάτες μας ελευθερία επιλογών στη διαχείριση των οικονομικών τους επιλέγοντας κάθε φορά τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής λειτουργικότητάς της.

Για να έχουν οι πελάτες μας λύση τόσο για τις μικρές και καθημερινές τους ανάγκες όσο και για τις μεγάλες. Όλοι εμείς στην Εθνική Τράπεζα, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα με στόχο την αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας του πελάτη.

Για να αποτελούμε πάντα την Τράπεζα πρώτης επιλογής για όλους, με νέα εικόνα, νέο μοντέλο εξυπηρέτησης στα καταστήματα, νέα δυναμική και ηγετικό ρόλο στην ψηφιακή τραπεζική».