Η εξαγορά της Fibank αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της Eurobank στη Βουλγαρία και να συμβάλει στην περαιτέρω διεθνή διαφοροποίησή της, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch.

Μετά και την πρόσφατη επέκτασή της στην Κύπρο μέσω της Ελληνικής Τράπεζας, η Eurobank αναδεικνύεται ως η μοναδική μεγάλη ελληνική τράπεζα με ουσιαστική διεθνή διασπορά, δημιουργώντας έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό πυλώνα.

Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας και το νέο μερίδιο αγοράς

Η Eurobank έχει ήδη συμφωνήσει για την απόκτηση του 65% των μετοχών της Fibank από τους βασικούς της μετόχους και θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια προσφορά για το υπόλοιπο ποσοστό.

Υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές Αρχές, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Fibank με την Eurobank Bulgaria AD (Postbank) έχει δρομολογηθεί για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Postbank θα μετατραπεί σε ένα από τα κορυφαία πιστωτικά ιδρύματα της βουλγαρικής αγοράς, κατακτώντας μερίδιο περίπου 20%.

Αμετάβλητη η αξιολόγηση και διαχειρίσιμοι οι κίνδυνοι

Παρά το μέγεθος της κίνησης, ο Fitch επισημαίνει ότι η εξαγορά δεν επιφέρει άμεση μεταβολή στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank, η οποία παραμένει σε «BBB» με σταθερή προοπτική.

Η στάση αυτή στηρίζεται στο σχετικά περιορισμένο μέγεθος της Fibank, η οποία αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου, καθώς και στην αποδεδειγμένη εμπειρία της διοίκησης της Eurobank στην επιτυχή ενσωμάτωση εξαγορών.

Ο οίκος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ελληνικός όμιλος θα καταφέρει να αναβαθμίσει τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων του στη χώρα, παρά το γεγονός ότι απορροφά μια τράπεζα με χαμηλότερη αποδοτικότητα.

Οι προοπτικές της βουλγαρικής αγοράς και η κεφαλαιακή θωράκιση

Η έκθεση της Eurobank στη Βουλγαρία θα αυξηθεί μετριοπαθώς, φτάνοντας το 24% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων από 17% σήμερα. Αν και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας αξιολογείται χαμηλότερα («bbb-») σε σύγκριση με εκείνο της Ελλάδας και της Κύπρου («bbb»), ο βουλγαρικός τραπεζικός κλάδος στηρίζεται στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και την άνοδο των εισοδημάτων, αντισταθμίζοντας προκλήσεις όπως η ταχεία αύξηση των καταναλωτικών δανείων ή οι συζητήσεις περί έκτακτης φορολόγησης κερδών.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου παραμένει ισχυρή, καθώς η επίδραση της εξαγοράς θα μετριαστεί από την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τον δείκτη CET1 κοντά στο 14%, έναντι 14,3% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Τα οφέλη και οι προκλήσεις από το χαρτοφυλάκιο της Fibank

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, η Fibank διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο μεσαίας ισχύος, το οποίο επιβαρύνεται από τη συγκέντρωση δανείων, την εστίαση σε εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλότερου ρίσκου λόγω του σκληρού ανταγωνισμού από ξένους ομίλους, αλλά και ένα υψηλό, αν και αποκλιμακούμενο, απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως στον κλάδο των ακινήτων.

Ωστόσο, οι δραστηριότητές της στη λιανική τραπεζική και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν ικανοποιητικές αποδόσεις, προσφέροντας στην Postbank διευρυμένη πρόσβαση σε αυτή την αγορά, σε συνδυασμό με μια ισχυρή καταθετική βάση και υψηλή ρευστότητα.