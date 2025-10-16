Την προσφορά της υπηρεσίας EverydayInvest, μια λύσης με αποταμιευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την παραδοσιακή έννοια του όρου, που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις καθημερινές συναλλαγές ανακοίνωσε η Eurobank.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής αποταμίευσης και απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Όπως ανακοινώθηκε, με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της χρεωστικής κάρτας Eurobank, συνδεδεμένης με την υπηρεσία EverydayInvest, το ποσό στρογγυλοποιείται στο επόμενο ακέραιο ευρώ, με απλοποιημένη διαδικασία.

Η διαφορά που προκύπτει αποταμιεύεται με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον πελάτη.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα μέσω του Eurobank Mobile App.

Τα μικροποσά από τις καθημερινές συναλλαγές αγορών και πληρωμών συγκεντρώνονται σε έναν χρηματικό λογαριασμό.

Μόλις συγκεντρωθούν 10 ευρώ ή περισσότερα, επενδύονται αυτόματα στο αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank (LF) FoF Global Medium. Ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο: παρακολούθηση, ρευστοποίηση, προσωρινή διακοπή και επανεκκίνηση , όλα χωρίς καμία χρέωση ή περιορισμό.

Έτσι, χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια ο χρήστης χτίζει σταδιακά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από τις καθημερινές του συναλλαγές. Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας, η Eurobank συνεργάστηκε με την everyoneINVESTED, εταιρεία του Ομίλου KBC, με εξειδίκευση στις ψηφιακές επενδυτικές λύσεις που καθιστούν τις επενδύσεις προσιτές σε ευρύτερο κοινό.

Όπως αναφέρεται, η υπηρεσία EverydayInvest προσφέρει εύκολη διαχείριση μέσω του Eurobank Mobile App, παρακολούθηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητα ρευστοποίησης των μεριδίων που αποκτήθηκαν | Μερική ή ολική, χωρίς χρεώσεις και μεταφορά υπολοίπου από τον ειδικό χρηματικό λογαριασμό της υπηρεσίας σε άλλο χρηματικό λογαριασμό εντός Eurobank

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πελάτες της Eurobank που είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδας, με μοναδική φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, χρήστες του Eurobank Mobile App και κάτοχοι χρεωστικής κάρτας Eurobank, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη επενδυτική εμπειρία ή χαρτοφυλάκιο