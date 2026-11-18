Στην εξαγορά του 65% της First Investment Bank (Fibank), έναντι τιμήματος περίπου 650 εκατ. ευρώ, προχωρά η Eurobank, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία, μέσω της συνένωσης της Fibank με τη Eurobank Bulgaria (Postbank).

Η συμφωνία προβλέπει αποτίμηση της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ η Eurobank σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Όπως ανακοίνωσαν η Eurobank και οι βασικοί μέτοχοι της Fibank, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στις τρεις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του: την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, ενώ θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Fibank.

Οι όροι της συμφωνίας

Ειδικότερα, η Eurobank υπέγραψε σύμβαση αγοράς μετοχών με τους Ivailo Dimitrov Mutafchiev και Tzeko Todorov Minev για την απόκτηση ποσοστού 65% της Fibank, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα αντιστοιχεί σε 6,731 ευρώ ανά μετοχή και αποτιμά το σύνολο της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία βασίζεται σε μηχανισμό κλειδωμένου ισολογισμού (locked-box), με προβλέψεις για προσαρμογές που συνδέονται με την παρέλευση του χρόνου από τις 30 Ιουνίου 2027 έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και με ενδεχόμενα κέρδη από μελλοντική πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 65%, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 35% των μετοχών της Fibank, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται η συμμετοχή περίπου 18% της Bulgarian Development Bank (BDB), η οποία έχει ήδη αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να προσφέρει τις μετοχές της, καθώς και το περίπου 17% που βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με μερίδιο αγοράς 20%

Η συμφωνία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τραπεζικό χάρτη της Βουλγαρίας, καθώς η συνένωση της Fibank με την Postbank θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας βάσει συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το νέο σχήμα θα διαθέτει μερίδιο αγοράς περίπου 20%.

Η Fibank αποτελεί σήμερα την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας βάσει συνολικού ενεργητικού, με ισχυρή παρουσία στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική και ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βουλγαρική αγορά, η οποία εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η βουλγαρική οικονομία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες της Ευρωζώνης, με προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,6% το 2026, έναντι 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ ετησίως

Σημαντικά οικονομικά οφέλη αναμένει η Eurobank από τη συναλλαγή, καθώς οι επαναλαμβανόμενες συνέργειες κόστους εκτιμώνται σε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ ετησίως μετά από φόρους, με ορίζοντα πλήρους υλοποίησης το 2029.

Παράλληλα, αναμένονται πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης των εσόδων μέσω σταυροειδών πωλήσεων και αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων των δύο τραπεζών, ιδιαίτερα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε κανονικοποιημένη βάση και με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, η Fibank εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου Eurobank.

Η εξαγορά αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά 7%, λαμβάνοντας υπόψη και την προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η απόδοση επί των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων εκτιμάται σε περίπου 21%.

Φ. Καραβίας: Ορόσημο η συμφωνία

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας. Μέσω της συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους της Fibank στην οικογένεια της Eurobank με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για όσα έχουν επιτύχει: τη μετεξέλιξη μιας μικρής τράπεζας στο πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερα ισχυρή φήμη για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα και στη δύναμη της εξαιρετικής μας ομάδας στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη τράπεζα, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας και μια διαρκή συνεισφορά στη βουλγαρική οικονομία».

Ιδρυτές και μέτοχοι Fibank: Η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος

Ο κ. Tzeko Minev και ο κ. Ivailo Mutafchiev, ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, δήλωσαν:

«Η οικοδόμηση της Fibank υπήρξε πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συναδέλφων μας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού βουλγαρικού τραπεζικού franchise.

Πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος για το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Fibank.

Ο συνδυασμός με την Postbank θα φέρει μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερη τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη Βουλγαρία. Ανυπομονούμε να δούμε την ενοποιημένη τράπεζα να χτίζει και να ευημερεί πάνω στα δυνατά σημεία και των δύο ιδρυμάτων».