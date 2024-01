Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, ενώ ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί road show.

Η τράπεζα βγήκε στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους.

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες.

Σκοπός των MREL που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες είχαν αρχίσει τις εκδόσεις ομολόγων Tier 2 από το 2019, όταν οι αποδόσεις τους ήταν ακόμη διεθνώς χαμηλές λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

Η έκδοσή τους είχε «παγώσει» για κάποιο διάστημα μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν η Εθνική προχώρησε στην πώληση ομολόγων Tier 2 με διάρκεια 10,25 χρόνια (που μπορούν να ανακληθούν σε 5,25 χρόνια) με εντυπωσιακή επιτυχία, σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία ενημέρωσης για ομόλογα IFR (International Financing Review).

Στόχοι

Το 2024 θα είναι έτος σημαντικών εξελίξεων για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, μετά από την εξαιρετική από όλες τις απόψεις περσινή χρήση.

Οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα καταγράψουν το 2023 κέρδη της τάξης των 4 δισ. ευρώ, σε συνέχεια του περυσινού καθαρού αποτελέσματος ύψους 3,6 δισ. ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο της διανομής μερίσματος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Κι αν το 2022 το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από μη επαναλαμβανόμενες πηγές, εφέτος στηρίχθηκε στο επιτοκιακό εισόδημα, λόγω της ανόδου των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ, που πέρασε στο μεγαλύτερο τμήμα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.