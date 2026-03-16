Αύξηση 7% στις ετήσιες πωλήσεις της παρουσίασε το 2025 η Expert Hellas κλείνοντας στα 39,3 εκατ. ευρώ, ενώ ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εξελίσσοντας την επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθεί την τελευταία 2ετία, η Expert Hellas προχώρησε το 2025 σε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της και προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική αποθήκη της εταιρείας εμπλουτίστηκε με περισσότερους κωδικούς προϊόντων από κορυφαίους προμηθευτές, έχοντας διακινήσει συνολικά πάνω από 70.000 συσκευές προς τα καταστήματά της.

Καθιερώνοντας μάλιστα καθημερινή και άμεση επικοινωνία με όλα τα μέλη της, εξασφάλισε ταχύτητα και αποδοτικότητα στη λειτουργία των καταστημάτων, με άμεσο όφελος στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Συγκεκριμένα, η Expert Hellas λάνσαρε μια νέα, πρωτοπόρα πλατφόρμα, όπου τα μέλη και οι συνεργάτες της έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να βλέπουν το διαθέσιμο απόθεμα, να δηλώνουν παραγγελίες, να έχουν συγκεντρωμένα έντυπα όπως τιμολόγια, συμφωνίες με προμηθευτές, διοικητικές & εμπορικές ενημερώσεις, καθώς και πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε εκπαιδευτικό και προωθητικό υλικό.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την απρόσκοπτη λειτουργικότητα, οι συνεργάτες/μέλη της εταιρείας έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό εργαλείο και για τις in store πωλήσεις, αφού μπορούν να βρουν εύκολα και άμεσα, το κατάλληλο και διαθέσιμο προϊόν για τον εκάστοτε πελάτη, μέσω της διασύνδεσης της πλατφόρμας με το eShop της Expert, γεγονός που αναβαθμίζει αποτελεσματικά την εμπειρία και την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Εκτός όμως από την επιχειρηματική της στρατηγική, η Expert Hellas, διατηρεί την δέσμευσή της για υπεύθυνη, διαφανή και βιώσιμη λειτουργία, με θετικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον. Στο επίκεντρο της λειτουργίας της βρίσκονται αδιαπραγμάτευτα οι 200 άνθρωποί της, με το 44% να είναι γυναίκες, ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, καλλιεργώντας μια κουλτούρα εξέλιξης και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, η εταιρεία πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα, με την ανακύκλωση περισσότερων από 600 τόνων συσκευών, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε άμεση συνεργασία με τον επίσημο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η Expert Hellas διασφαλίζει ότι όλα τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) διαχειρίζονται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα, εκτός από τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μικροσυσκευών, λαμπτήρων και toner που είναι τοποθετημένα στα καταστήματα και τα κεντρικά γραφεία, η εταιρεία προχωρά σε μια επιπλέον δράση, αναλαμβάνοντας τη δωρεάν παραλαβή της παλιάς συσκευής που αντικαθίσταται με την αγορά νέας, και φροντίζει να δρομολογηθεί προς ανακύκλωση.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 70% των συσκευών που ανακυκλώνεται από την Expert Hellas είναι μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, φούρνοι, εστίες, πλυντήρια κλπ., που αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να σταλούν για ανακύκλωση από ιδιώτες.

Παράλληλα, με ισχυρή κοινωνική δράση η Expert Hellas, υλοποίησε και συμμετείχε σε 50 πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας τοπικές κοινότητες, οργανισμούς και ευάλωτες ομάδες. Το κοινωνικό της αποτύπωμα ενισχύεται μέσω υπεύθυνων συνεργασιών με εταίρους που μοιράζονται αξίες βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας, ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό της ρόλο και την παρουσία της στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων και των δράσεων του 2025, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 12ης Σύσκεψης Καταστημάτων Expert, με θέμα «Κοιτάζοντας Μπροστά ως Ένα-Μια Κοινότητα που Προχωρά Μαζί». Τόσο τα εξαιρετικά αποτελέσματα, όσο και οι στρατηγικές της πρωτοβουλίες, ανέδειξαν τη δύναμη, τη συνοχή και το κοινό όραμα του δικτύου της.

Σήμερα, η Expert Hellas ως μέλος ενός ισχυρού, διεθνούς brand με παρουσία σε 23 χώρες, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 44 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει στην στρατηγική ανάπτυξη, την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την εγγύτητα στον καταναλωτή σε κάθε γειτονιά.