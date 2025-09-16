Μήνας των ρεκόρ ήταν ο Αύγουστος για την Fraport Greece αφού η κίνηση, ξεπέρασε τα 6,8 εκατομμύρια επιβάτες και μάλιστα μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Όμως οι καλές επιδόσεις του δικτύου των αεροδρομίων της εταιρείας, δεν σταματούν εδώ, αφού για πρώτη φορά σε διάστημα ενός μηνός, ένα μόνο αεροδρόμιο υποδέχθηκε πάνω από 1,3 εκατ. επιβάτες και μιλάμε για το αεροδρόμιο της Ρόδου.

Με άλλα λόγια ο Αύγουστος έκλεισε με δύο ρεκόρ, γεγονός που καθίσταται μήνας – ορόσημο για την ιστορία της Fraport Greece.

Αναλυτικότερα αν δούμε τους αριθμούς για την επιβατική κίνηση τον Αύγουστο για πρώτη φορά στο δίκτυο αεροδρομίων της Fraport Greece, εξυπηρετήθηκαν σχεδόν 6,8 εκατομμύρια επιβάτες (+4%), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική της συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ιστορικό υψηλό κατέγραψε το αεροδρόμιο της Ρόδου, ξεπερνώντας το 1,3 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece για την κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται στη χώρα μας.

Ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο Ρόδου

Ρεκόρ όλων των εποχών στη μηνιαία εξυπηρέτηση σημείωσε το τερματικό Ρόδου, εξυπηρετώντας για πρώτη φορά στο ιστορικό του αεροδρομίου 1.324.730 επιβάτες σε έναν μόνο μήνα. Η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,8% τον Αύγουστο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διεθνή κίνηση η οποία ενισχύθηκε κατά 4,7% εξυπηρετώντας 1.216.457 επιβάτες. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης η οποία σημείωσε άνοδο 5,9% με 108.273 επιβάτες εσωτερικού.

Δεν επηρέασε η κρίση στο Ισραήλ

Παρά τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα τη διένεξη αραβικών κρατών με το Ισραήλ, η θετική τάση ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της ισραηλινής αγοράς η οποία σημείωσε αύξηση +53,9% και τις εξαιρετικές επιδόσεις στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας.

Στους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της επιβατικής κίνησης συγκαταλέγεται και η επαναφορά των πτήσεων από και προς το Ισραήλ οι οποίες είχαν «παγώσει» από τα μέσα Ιουνίου μετά την νέα ένταση που σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή. Οι πτήσεις ξεκίνησαν να εκτελούνται εκ νέου από Ισραηλινούς αερομεταφορείς όπως οι Arkia, Israir, Blue Bird, El Al, Tus, Fly Yo και Air Haifa.

Επίσης σημαντική άνοδο παρουσίασε ο μέσος συντελεστής πληρότητας πτήσεων, κλείνοντας στο 88%.

Οι πτήσεις τον ίδιο μήνα ανήρθαν στις 48.450 έναντι 47.141 τον περσινό Αύγουστο, ενισχυμένες κατά 2,8%.

Σε επίπεδο 8μήνου, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% φθάνοντας τις 26.306.298 διελεύσεις έναντι 25.645.013 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένη από τις διεθνείς επιβατικές ροές (3,3%), ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 1,8%, με οριακά θετικές τιμές για τις πτήσεις εσωτερικού (0,1%) και στο 2,6% για τα διεθνή δρομολόγια.

Στη σύγκριση μήνα με μήνα, ο Αύγουστος σημείωσε τη δεύτερη ποσοστιαία καλύτερη επίδοση μετά τον Απρίλιο (λόγω Πάσχα), συμπληρώνοντας ένα οκτάμηνο με θετικά πρόσημα μόνο στη συνολική επιβατική κίνηση, καταγράφοντας επίσης τον υψηλότερο αριθμό πτήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Ανοδική πορεία για Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας και 976.245 και 910.204 επιβάτες σε ένα μήνα, αυξήσεις που ισοδυναμούν με 5,3% και 9% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στη θετική αυτή τάση είχαν οι διεθνείς αφίξεις τρέχοντας με 4,9% και 11,7% αντίστοιχα, με σημαντική συμβολή από τη γερμανική και ισραηλινή αγορά.

Συγκεκριμένα το αεροδρόμιο «Μακεδονία», παρουσίασε ενίσχυση της επιβατικής του κίνησης. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε +9,0% / +75,4 χιλ. επιβάτες τον Αύγουστο, καθιστώντας την βασικό παράγοντα στη θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου.

Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κίνηση από τη Γερμανία, το Ισραήλ και την Πολωνία.

Οι περισσότεροι αερομεταφορείς κατέγραψαν αξιοσημείωτες αυξήσεις, με την Ryanair να συνεισφέρει επιπλέον 33 χιλ. επιβάτες (+17,2%), υποστηριζόμενη από την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Από την άλλη το αεροδρόμιο της Κέρκυρας αποτελεί μια σταθερή αξία αφού, κατέγραψε αύξηση +5,3% – +48,7 χιλ. επιβάτες, διατηρώντας τη σταθερή του ανοδική πορεία, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση από τις αγορές της Γερμανίας, του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την ισχυρή απόδοση των Condor, Ryanair, Lufthansa και του Ομίλου BA.

Το εντυπωσιακό come back της Σαντορίνης

Περαιτέρω βελτίωση στην επιβατική κίνηση σημείωσε για άλλον ένα μήνα το αεροδρόμιο Σαντορίνης.

H υποχώρηση τον Αύγουστο περιορίστηκε στο -9,4% έχοντας ξεκινήσει από -27,8% τον Απρίλιο, γεγονός που υποδεικνύει σταθερή σταδιακή απορρόφηση των αρνητικών επιπτώσεων μετά την πρόσφατη παρατεταμένη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ωστόσο ο φετινός Αύγουστος κατέγραψε περίπου 48.000 λιγότερους επισκέπτες στο αεροδρόμιο.

Έχοντας εξυπηρετήσει συνολικά 239 εκατομμύρια επιβάτες από την έναρξη λειτουργίας των αεροδρομίων της, η Fraport Greece ενισχύει τη θέση της ως καθοριστικού πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο, υλοποιώντας συνεχείς επενδύσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση των υποδομών, της ασφάλειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείρισή της.