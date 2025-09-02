Με θετικό πρόσημο και δυναμική προσέλκυση του τουριστικού ρεύματος, έκλεισε ο Ιούλιος για τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

Συνολικά διακινήθηκαν 6,57 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, δηλαδή περίπου +152.000 επιβάτες, σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Διεθνής και εσωτερική κίνηση

Η διεθνής κίνηση ανήλθε στα 5,67 εκατ. επιβάτες (+2,9%), με κυρίαρχες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο, που παρέμεινε στην κορυφή με 7.989 πτήσεις και 1.356.387 επιβάτες, τη Γερμανία με 5.347 πτήσεις και 809.406 επιβάτες και την Ιταλία με 4.365 πτήσεις και 669.570 επιβάτες.

Κορυφαίες αεροπορικές ομάδες (διεθνής κίνηση):

Στο εσωτερικό δίκτυο, διακινήθηκαν 897.000 επιβάτες (-1%) με κυρίαρχη την Aegean (65,8% μερίδιο), ενώ η Sky Express και η Ryanair ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση τους.

Στην κορυφή το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης

Στην κορυφή της πυραμίδας των αφίξεων για έναν ακόμη μήνα βρέθηκε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με αύξηση ροής επιβατών 7,9% (δηλαδή +64.700 επιβάτες). Ανάλογες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν τον Ιούλιο και τα αεροδρόμια Σκιάθου, Χανίων και Κέρκυρας με άνοδο 10,2%, 4,7% και 3,7% αντίστοιχα.

Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης (JTR) εμφάνισε μείωση -11,6% (-59.000 επιβάτες), αν και οι μηνιαίες συγκρίσεις δείχνουν σταθερή βελτίωση από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση των δρομολογίων της Volotea (-47,5%, -34.000 επιβάτες).

Η επανέναρξη των πτήσεων από και προς το Ισραήλ στις αρχές Ιουλίου έδωσε ώθηση στην κίνηση, παρά την κρίση που είχε προηγηθεί.

Με βασικούς αερομεταφορείς τις Arkia, Israir, Blue Bird, EL AL, Tus, Fly Yo και Air Haifa, η επιβατική κίνηση προς/από το Ισραήλ αυξήθηκε κατά 12,6% (+17.000 επιβάτες), κυρίως σε αεροδρόμια όπως η Κέρκυρα (CFU), η Θεσσαλονίκη (SKG), η Μύκονος (JMK), το Άκτιο (PVK), η Κεφαλονιά (EFL) και η Σαντορίνη (JTR).

Ο ρυθμός αποκατάστασης των δρομολογίων έφτασε το 81,6% (από μόλις 37% τον Ιούνιο), ενώ η πληρότητα άγγιξε το 92% προς το τέλος του μήνα.

Σταθερή απόδοση με 232 εκατομμύρια επιβάτες

Από την έναρξη της παραχώρησης (2017), τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 232 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό τους ρόλο, ως βασικοί κόμβοι διασύνδεσης της χώρας. Με σταθερές επενδύσεις, ευέλικτη διαχείριση δρομολογίων και συνεργασία με κορυφαίους αερομεταφορείς, η Fraport Greece συμβάλλει αποφασιστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.