Ισχυρή δυναμική για τη φετινή τουριστική περίοδο αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece για τον Μάιο, καθώς η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας προσέγγισε τα 4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του Μαΐου διακινήθηκαν 3,92 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ζήτηση για τους ελληνικούς περιφερειακούς προορισμούς, με τη διεθνή κίνηση να αποτελεί βασικό μοχλό αυτής της ανάπτυξης.

Οι επιδόσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Η κατανομή της επιβατικής κίνησης για τον μήνα Μάιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Διεθνής κίνηση: Σημείωσε σημαντική άνοδο, καθώς οι ξένοι επισκέπτες έφτασαν τα 3,2 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί τουρίστες παρέμειναν οι σταθεροί «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού και τον Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τη διεθνή επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece. Την ίδια ώρα, η Πολωνία και η Γαλλία αναδεικνύονται σε μεγάλες εκπλήξεις της φετινής σεζόν, καταγράφοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του ως η μεγαλύτερη διεθνής αγορά για την περιφέρεια, καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες ταξίδεψαν προς τη χώρα μας, καταλαμβάνοντας εντυπωσιακό μερίδιο της συνολικής διεθνούς κίνησης (σχεδόν το 1/3).

Το «Top 5» των διεθνών αγορών και οι ρυθμοί ανάπτυξης

Η κατάταξη των σημαντικότερων τουριστικών αγορών για τα περιφερειακά αεροδρόμια διαμορφώθηκε ως εξής:

Ηνωμένο Βασίλειο: 1+ εκατ. επιβάτες – Μερίδιο 32,5%

Γερμανία: 631.654 επιβάτες – Μερίδιο 19,8%

Πολωνία: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο 16,8% σε σχέση με πέρυσι.

Γαλλία: Σημείωσε επίσης εξαιρετική επίδοση με διψήφια αύξηση 15,7%.

Ολλανδία: Συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα των βασικών αγορών, κινούμενη ανοδικά κατά 5,9%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, πέρα από τη σταθερή δυναμική των δύο παραδοσιακών δυνάμεων (Βρετανία και Γερμανία) που μαζί ελέγχουν πάνω από το 50% των διεθνών αφίξεων, η διεύρυνση της τουριστικής πίτας με χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης θωρακίζει τις επιδόσεις των ελληνικών προορισμών για το φετινό καλοκαίρι.

Κίνηση εσωτερικού: Κινήθηκε εξίσου θετικά, με τους επιβάτες των εγχώριων πτήσεων να ανέρχονται σε 717.000, καταγράφοντας αύξηση 3,1%. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική άνοδο διαδραμάτισαν κυρίως τα αεροδρόμια των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Ρόδου, της Μυκόνου και της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας μαζικά τουρίστες από τις παραδοσιακές αλλά και από νέες ευρωπαϊκές αγορές.

Το «top 6» των αεροδρομίων

Οι επιδόσεις των αεροδρομίων που πρωταγωνίστησαν τον Μάιο διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σάμος ( +17,2%): Κατέγραψε την υψηλότερη άνοδο για τον μήνα, δείχνοντας την τάση της νέας σεζόν για τα νησιά

( Κατέγραψε την υψηλότερη άνοδο για τον μήνα, δείχνοντας την τάση της νέας σεζόν για τα νησιά Μύκονος (+16,2%): Κατέγραψε αύξηση που επιβεβαιώνει την δυναμική έναρξη της θερινής περιόδου για τον κορυφαίο κοσμοπολίτικο προορισμό.

Κατέγραψε αύξηση που επιβεβαιώνει την δυναμική έναρξη της θερινής περιόδου για τον κορυφαίο κοσμοπολίτικο προορισμό. Χανιά (+16,0%): Σημείωσαν μία από τις κορυφαίες επιδόσεις του μήνα, δείχνοντας τη σταθερή έλξη που ασκεί η Δυτική Κρήτη στους ξένους επισκέπτες.

Σημείωσαν μία από τις κορυφαίες επιδόσεις του μήνα, δείχνοντας τη σταθερή έλξη που ασκεί η Δυτική Κρήτη στους ξένους επισκέπτες. Ζάκυνθος (+12,2%): Παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα, με τη βρετανική αγορά να αποτελεί τον βασικό τροφοδότη της τουριστικής κίνησης στο νησί.

Παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα, με τη βρετανική αγορά να αποτελεί τον βασικό τροφοδότη της τουριστικής κίνησης στο νησί. Κέρκυρα (+10,8%): Ενισχύθηκε σημαντικά, βρίσκοντας ισχυρό έρεισμα στη μεγάλη ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Ενισχύθηκε σημαντικά, βρίσκοντας ισχυρό έρεισμα στη μεγάλη ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Θεσσαλονίκη (+2,4%): Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνέχισε την ανοδική του πορεία, με βασικές αγορές ανάπτυξης την Πολωνία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Δανία.

Η γεωγραφική διασπορά των τουριστικών αγορών που στηρίζουν την περιφέρεια δείχνει ότι η Ελλάδα διατηρεί υψηλά τα ποσοστά δημοφιλίας της στην Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία να παραμένουν σταθεροί πυλώνες, ενώ αγορές όπως η Πολωνία και η Γαλλία κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Παρά τη συνολικά εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η γεωπολιτική αστάθεια και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αφήνουν το αποτύπωμά τους στον ελληνικό τουρισμό, αλλάζοντας τον χάρτη των αεροπορικών συνδέσεων. Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στην τουριστική αγορά του Ισραήλ, η οποία κατέγραψε σημαντική «βουτιά» της τάξης του 20,5% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 13.000 επιβατών, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στον δραστικό περιορισμό των δρομολογίων από την πλευρά των ισραηλινών αερομεταφορέων.

Οι απώλειες από την ισραηλινή αγορά δεν επηρέασαν ομοιόμορφα τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν:

Η Θεσσαλονίκη

Η Ρόδος

Η Κεφαλονιά

Η Σαντορίνη

Ωστόσο, το κενό αυτό φαίνεται πως βρίσκει σταδιακά μια σημαντική διέξοδο ισορροπίας. Στον αντίποδα των απωλειών από το Ισραήλ, άρχισαν ήδη να εμφανίζονται νέες αεροπορικές συνδέσεις με τις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

Η έναρξη νέων δρομολογίων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, που συνδέουν πλέον απευθείας τις χώρες αυτές με δημοφιλή ελληνικά νησιά και τουριστικά κέντρα, ανοίγει μια νέα, πολλά υποσχόμενη και υψηλού οικονομικού προφίλ δεξαμενή επισκεπτών για την υπόλοιπη θερινή περίοδο.

Σταθερή τροχιά ανόδου και στο πεντάμηνο

Η θετική εικόνα του Μαΐου έρχεται να ενισχύσει τα συνολικά αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο, η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια άγγιξε τα 8,05 εκατομμύρια, σημειώνοντας συνολική αύξηση 5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η σταθερή αυτή άνοδος τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στις πτήσεις εξωτερικού δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες για μια χρονιά-ρεκόρ στις τουριστικές ροές προς την ελληνική περιφέρεια.