Σταθερά ανοδική πορεία με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα για το 2025 αλλά και για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η εταιρεία «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας».

Η επίδοση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνεπούς, νοικοκυρεμένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Εντυπωσιακή άνοδος των οικονομικών μεγεθών

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2025, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατέγραψε αύξηση κατά 24%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 33%.

Η ανοδική αυτή τροχιά επιταχύνθηκε περαιτέρω μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τα μεγέθη να σημειώνουν αύξηση 57% στο EBITDA και 80% στα καθαρά κέρδη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στρατηγική εστίαση στην ποιοτική ανάπτυξη

Κεντρική επιλογή της εταιρείας παραμένει η δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου χαρτοφυλακίου πελατών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας πρακτικές πρόσκαιρης διεύρυνσης της πελατειακής βάσης που θα επιβάρυναν την κερδοφορία και την οικονομική της υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε προσεκτική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, με τη βασική παραδοχή ότι η διατήρηση ενός μη βιώσιμου μεριδίου αγοράς δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση και δεν εξυπηρετεί τους εταιρικούς στόχους.

Σημαντικά κέρδη στους μεγάλους πελάτες και τη Μέση Τάση

Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς στο τέλος του 2025 η πελατειακή βάση στους μεγάλους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 36%.

Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς στη Μέση Τάση διαμορφώθηκε στο 9,22%, φέρνοντας την εταιρεία στην τρίτη θέση της αγοράς μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών.

Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία στην αγορά φυσικού αερίου για μεγάλους πελάτες, όπου επιτεύχθηκε αύξηση της πελατειακής βάσης κατά 174%.