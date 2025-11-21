Την έναρξη εργασιών των άμεσων μέτρων προστασίας για την αποκατάσταση του ιστορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Αθήνας, ανακοίνωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Οι εργασίες υλοποιούνται βάσει της πρόσφατης έγκρισης των Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού και περιλαμβάνουν κρίσιμες παρεμβάσεις για την άμεση διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας και της δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΑΙΑΟΣΕ, οι προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες αποτελούν το πρώτο και απολύτως αναγκαίο στάδιο για τη προστασία του μνημείου πριν από την έναρξη πιο εκτεταμένων παρεμβάσεων, είναι οι εξής:

● Εγκατάσταση περίφραξης κατά μήκος της κύριας όψης, μη εφαπτόμενης στο μνημείο.

● Χρήση κινητής σκαλωσιάς και γερανοφόρου τηλεσκοπικού βραχίονα για την ασφαλή πρόσβαση στα δυσπρόσιτα σημεία του μνημείου, τα οποία λόγω της μορφολογίας της στέγης δεν είναι προσεγγίσιμα με συμβατικά μέσα.

● Καθαρισμός και συντήρηση υδρορροών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες φθορές των επιχρισμάτων από υφιστάμενες διαρροές.

● Μερική αντικατάσταση ρηγματωμένων κεραμιδιών και ενίσχυση τμημάτων του ξύλινου φέροντος οργανισμού της στέγης.

● Αποκατάσταση των μεταλλικών φύλλων επικάλυψης της τετρακλινούς απόληξης της θολωτής στέγης.

«Η διάσωση και επαναλειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την εκκίνηση των άμεσων εργασιών προστασίας κάνουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να θωρακίσουμε το μνημείο και να προχωρήσουμε στα- ήδη δρομολογημένα- επόμενα στάδια της συνολικής αποκατάστασης και αξιοποίησης», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος , αναφερόμενος στην εξέλιξη του σχεδιασμού της εταιρείας.

Πηγή: ΓΑΙΑΟΣΕ