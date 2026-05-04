Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση στην αγορά, η GameStop κατέθεσε επίσημη πρόταση εξαγοράς της eBay, προσφέροντας 125 δολάρια ανά μετοχή.

Η συνολική αξία του deal αγγίζει τα 55,5 δισεκατομμύρια δολάρια και προβλέπεται να καταβληθεί κατά 50% σε μετρητά και κατά 50% σε μετοχές της εταιρείας λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών.

Το premium της προσφοράς

Η πρόταση της GameStop ενσωματώνει σημαντική υπεραξία για τους μετόχους της eBay, καθώς είναι:

  • 20% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής ($104,07).
  • 46% αυξημένη σε σχέση με τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν η GameStop άρχισε να «χτίζει» τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αντίδραση της Wall Street

Παρά τον ενθουσιασμό, η αγορά εμφανίζεται συγκρατημένη. Η μετοχή της eBay ενισχύθηκε κατά 13,4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, φτάνοντας τα 118 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από τα 125 δολάρια της πρότασης.

Η απόκλιση αυτή φανερώνει τις επιφυλάξεις των επενδυτών για την τελική έκβαση της συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της GameStop κατέγραψε άνοδο 4%, αγγίζοντας τα 27,6 δολάρια.

Το όραμα του Ράιαν Κοέν

Πίσω από τη φιλόδοξη εξαγορά βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της GameStop, Ράιαν Κοέν.

Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, ο Κοέν ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να μετασχηματίσει την εταιρεία σε έναν υπολογίσιμο ανταγωνιστή της Amazon, αξιοποιώντας την τεράστια βάση χρηστών και τις υποδομές της eBay.

