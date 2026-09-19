Λειτουργικά κέρδη μόλις στο 1% αναμένει για το τρέχον έτος ο όμιλος Volkswagen, ο οποίος αναθεώρησε την Παρασκευή την πρόβλεψή του, προκαλώντας ραγδαία πτώση της αξίας της μετοχής του. Κύριες αιτίες των δυσμενών αποτελεσμάτων είναι τα προβλήματα της Porsche, ο ανταγωνισμός από την Κίνα και το κόστος της εσωτερικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο όμιλος Volkswagen ανέμενε αρχικά κέρδη ύψους 4-5,5% επί των εσόδων, υποχρεώθηκε ωστόσο την Παρασκευή να αναθεωρήσει επί τα χείρω την πρόβλεψη, σε μόλις 1%. Η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ και παρότι η πρόβλεψη εσόδων παραμένει στα 315 δισεκατομμύρια ευρώ, η απόδοση των πωλήσεων περιορίζεται πλέον στο οριακό 1%. Πέρυσι τα έσοδα έφθασαν τα 321,9 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αρνητική πρόβλεψη οφείλεται κυρίως σε «περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος της αγοράς, ιδίως στην Κίνα, καθώς και στην μετατόπιση της ζήτησης προς τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία», στα οποία το περιθώριο κέρδους για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στα οχήματα εσωτερικής καύσης. Οι προσδοκίες περιορίζονται επίσης τόσο για την κεντρική μάρκα Volkswagen όσο και για την Audi, αλλά ο ισχυρότερος παράγων είναι η υποτίμηση της θυγατρικής Porsche. Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτίμηση της εταιρείας είναι πλέον 10 έως 15% χαμηλότερη, με αποτέλεσμα την απώλεια 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον όμιλο VW, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης «επιπλέον έξοδα αναδιάρθρωσης από την επέκταση των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης», την προγραμματισμένη πώληση του εργοστασίου της VW στο Όσναμπρουκ και υποτιμήσεις λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης των δραστηριοτήτων της στην Κίνα. «Συνολικά, αυτές οι τρεις επιπτώσεις αναμένεται να επιβαρύνουν το β’ εξάμηνο του έτους με περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Volkswagen και έκαναν λόγο ακόμη για τις «πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες δεν είναι ακόμη εφικτό να αξιολογηθούν αξιόπιστα», αλλά και για την «τρέχουσα τελωνειακή κατάσταση».

Με την αναθεώρηση της πρόβλεψής της, η Volkswagen προκάλεσε κατακόρυφη πτώση των μετοχών της. Στο χαμηλότερο σημείο τους, έχασαν 7,5%. Στα 74,96 ευρώ, οι μετοχές της βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους σε περίπου δύο εβδομάδες και στη χαμηλότερη θέση στον γερμανικό δείκτη αναφοράς, DAX. Μετά την κατάρρευση της τιμής της μετοχής της VW και την πτώση στην αγορά ομολόγων, ο DAX υποχώρησε κατά 1,6% και ο EuroStoxx50 κατά 1,4%.

Πηγή: ΑΜΠΕ