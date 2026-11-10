Μια σημαντική ανακατανομή δυνάμεων στην οργανωμένη χονδρική τροφίμων φέρνει η συμφωνία μεταξύ της The Mart και της ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μεταβίβαση του δικτύου ENA Cash & Carry.

Ο όμιλος Σκλαβενίτη ενισχύει την παρουσία του αποκτώντας 13 επιπλέον καταστήματα, ενώ η ΑΒ επιλέγει να εγκαταλείψει έναν επιχειρηματικό τομέα στον οποίο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την επιθυμητή συνεισφορά στην κερδοφορία της.

Για τη Σκλαβενίτης, η κίνηση αυτή αποτελεί ευκαιρία ταχείας γεωγραφικής επέκτασης, διεύρυνσης του επαγγελματικού πελατολογίου και αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών της ENA.

Αντίθετα, για την ΑΒ Βασιλόπουλος η πώληση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με απόλυτη προτεραιότητα την ενίσχυση του δικτύου των σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των 13 καταστημάτων και διασφαλίζει πλήρως τις 386 θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το προσωπικό της The Mart στη χονδρική σε πάνω από 2.100 εργαζομένους.

Εφόσον η συναλλαγή λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η The Mart θα φτάσει συνολικά τα 27 σημεία πώλησης, διευρύνοντας κατακόρυφα το αποτύπωμά της.

Τα στρατηγικά οφέλη και οι νέες αγορές για τον όμιλο Σκλαβενίτη

Το βασικό πλεονέκτημα της εξαγοράς για τον όμιλο Σκλαβενίτη είναι η άμεση πρόσβαση σε ένα ήδη λειτουργικό δίκτυο, χωρίς το κόστος και τον χρόνο που απαιτεί η κατασκευή νέων καταστημάτων από το μηδέν.

Η ENA διαθέτει εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου η The Mart δεν είχε μέχρι σήμερα παρουσία, όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Χίος, τρεις νησιωτικές αγορές με έντονη τουριστική δραστηριότητα και υψηλές ανάγκες τροφοδοσίας στους τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας.

Αντίστοιχη κάλυψη επιτυγχάνεται και στην ηπειρωτική χώρα, με νέα σημεία στο Άργος, στις Σέρρες και στην Καρδίτσα.

Η εγγύτητα αυτή στον επαγγελματία πελάτη, σε συνδυασμό με το ήδη διαμορφωμένο πελατολόγιο και τις εμπορικές σχέσεις της ENA, προσφέρει άμεση διείσδυση σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και μικρά καταστήματα λιανικής, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές οικονομίες κλίμακας σε προμήθειες, αποθήκευση και διανομή.

Η στρατηγική αποχώρηση της ΑΒ Βασιλόπουλος και η στροφή στη λιανική

Στον αντίποδα, η πώληση της ENA Cash & Carry εξυπηρετεί την απόφαση της ΑΒ Βασιλόπουλος να συγκεντρώσει τις επενδύσεις και τις δυνάμεις της αποκλειστικά στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η δραστηριότητα της χονδρικής, παρά τον τζίρο που άγγιζε τα 100 εκατ. ευρώ, αντιπροσώπευε περίπου το 5% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας και υστερούσε στην αναμενόμενη κερδοφορία. Η αποεπένδυση επιτρέπει τη μεταφορά πόρων στον κεντρικό πυλώνα των σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας το πλάνο παρουσίας σε περίπου 900 σημεία λιανικής έως το 2028, με περισσότερα από 100 νέα καταστήματα να ολοκληρώνονται εντός του 2026.

Η εξέλιξη αυτή κλείνει έναν κύκλο που είχε ανοίξει από το 2024, όταν είχαν ξεκινήσει οι πρώτες διερευνητικές επαφές για την πώληση της ENA, οδηγώντας πλέον σε ένα απλοποιημένο και πιο εστιασμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η πορεία της The Mart και το νέο αποτύπωμα των 27 καταστημάτων

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί τον σχεδόν διπλασιασμό του δικτύου της The Mart, η οποία εισήλθε στον κλάδο της χονδρικής στα τέλη του 2014 μέσω της εξαγοράς της Makro Cash & Carry. Μετά την προσθήκη του καταστήματος στην Καλαμάτα τον Σεπτέμβριο του 2025, η εταιρεία διέθετε 14 σημεία με συνολική επιφάνεια άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων.

Με τα 13 νέα καταστήματα της ENA, η αλυσίδα ισχυροποιείται σημαντικά, υλοποιώντας παράλληλα ένα εντατικό επενδυτικό πλάνο που για το 2026 αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ, έναντι 14 εκατ. ευρώ το 2025, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό υποδομών, την πράσινη ενέργεια με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το νέο κέντρο διανομής στον Ταύρο και η εφοδιαστική αλυσίδα

Καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή διαδραματίζει το νέο κέντρο διανομής της The Mart στον Ταύρο, το οποίο δημιουργείται στις πρώην εγκαταστάσεις της Δέλτα σε οικόπεδο 25,3 στρεμμάτων.

Με κτιριακές εγκαταστάσεις 21.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 7.000 τετραγωνικά αφορούν χώρους συντήρησης και κατάψυξης, το έργο ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά το καλοκαίρι του 2026 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027.

Ο συγχρονισμός αυτός επιτρέπει στην υποδομή logistics να στηρίξει άμεσα το διευρυμένο δίκτυο των 27 καταστημάτων και τον αυξημένο όγκο επαγγελματιών πελατών, παγιώνοντας τη θέση της The Mart στη χονδρική, την ώρα που η ΑΒ Βασιλόπουλος επικεντρώνεται στην ταχεία επέκταση του δικτύου των σούπερ μάρκετ.