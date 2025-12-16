Η Cetracore – Jetoil SA ανέστειλε τη λειτουργία της σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Η αιφνιδιαστική απόφαση της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία κάποιων πρατηρίων.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα, από τα λογιστικά μέχρι την παράδοση καυσίμων, λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπα της διοίκησής της εξαιτίας των σχέσεών της με τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις παραδόσεις, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, λόγω των καταρτισμένων συμφωνιών.

Δείτε την ανακοίνωση της Cetracore – Jetoil SA:

H Cetracore – Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες, ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.