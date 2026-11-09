Σε μία περίοδο στρατηγικού μετασχηματισμού και ουσιαστικής αλλαγής σελίδας, η εταιρεία Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα Α.Ε. – Hellenic Rail Estate, πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ και μέλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, καταγράφει εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις για το 2025.

Μετά τον διαχωρισμό και τη μεταφορά του τροχαίου υλικού στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025, καθώς και την υιοθέτηση της νέας της εταιρικής ταυτότητας το 2026, ο οργανισμός εστιάζει αποκλειστικά στον πυρήνα της αποστολής του: την ενεργή ανάπτυξη, προστασία και εμπορική εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής περιουσίας.

Στόχος της διοίκησης είναι να μετατρέψει το χαρτοφυλάκιο αυτό σε μια σύγχρονη αναπτυξιακή ραχοκοκαλιά που συνδέει υποδομές, οικονομία και τοπικές κοινωνίες.

Άνοδος των οικονομικών δεικτών και εκτίναξη εσόδων από μισθώσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά εύρωστη εικόνα, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να αγγίζουν τα 30,04 εκατ. ευρώ έναντι 24,19 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 24%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 31,24 εκατ. ευρώ, μέγεθος που ενσωματώνει και μη επαναλαμβανόμενη αποζημίωση, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 20,04 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 80,37 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, διασφαλίζοντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και μηδενική εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα των μισθώσεων, που αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα εσόδων. Τα έσοδα από ενοίκια κατέγραψαν άλμα 26%, φτάνοντας τα 7,81 εκατ. ευρώ από 6,22 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή ενεργητικής πολιτικής διαχείρισης, καθώς κατά τη διάρκεια του 2025 τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος Κανονισμός Εκμισθώσεων, διεξήχθησαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και επετεύχθη ουσιαστική αναπροσαρμογή μισθωμάτων σε ανανεώσεις συμβάσεων.

Χαρτοφυλάκιο αξίας 176 εκατ. ευρώ με αναπτυξιακή προοπτική

Η αξία των δικαιωμάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί επενδυτικών ακινήτων συνέχισε την ανοδική της τροχιά, φτάνοντας τα 176,1 εκατ. ευρώ, έναντι 167,4 εκατ. ευρώ το 2024 και 153,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Η ενίσχυση αυτή συνδέεται με ένα οργανωμένο πρόγραμμα καταγραφής, νομικής προστασίας και πολεοδομικής ωρίμανσης.

Η σιδηροδρομική περιουσία αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαίο οικοσύστημα, όπου η διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς συνδυάζεται αρμονικά με τη δημιουργία πρόσθετης οικονομικής αξίας για τη χώρα.

Εκκίνηση διαγωνισμών για τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Το 2025 αποτέλεσε έτος-σταθμό για την ωρίμανση των εμβληματικών ακινήτων της εταιρείας, με ολοκλήρωση μελετών και προώθηση πολεοδομικών ρυθμίσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κεντρικοί σταθμοί της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα ακίνητα στους σταθμούς Λάρισας, Κατάκολου και Πλαταμώνα, καθώς και η αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Πελοποννήσου.

Η πρόοδος που σημειώθηκε διαμορφώνει το κατάλληλο έδαφος ώστε εντός του 2026 να εκκινήσουν σταδιακά οι διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης. Πρόθεση της Hellenic Rail Estate είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και η μετατροπή αυτών των ιστορικών τοποσήμων σε σύγχρονους, πολυλειτουργικούς πόλους οικονομικής, εμπορικής και πολιτιστικής ζωής.

Στρατηγικά logistics σε Θριάσιο, Γκόνο και Λάρισα

Στον κρίσιμο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και υποδομών, η εταιρεία υλοποιεί τρία μεγάλα έργα εθνικής σημασίας. Στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για τη σύμβαση παραχώρησης, ενώ στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη ο σχετικός διαγωνισμός έχει εισέλθει σε προχωρημένο στάδιο ανταγωνιστικού διαλόγου.

Στη Λάρισα, μετά τη θετική υποδοχή από την επενδυτική κοινότητα, δρομολογούνται οι μελέτες ωρίμανσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου σε έκταση 400 στρεμμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές ισχυροποιούν ουσιαστικά τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών.

Επόμενη μέρα με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και νέα στρατηγική

Παράλληλα με το επενδυτικό πλάνο, προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο ψηφιακός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός της εταιρείας, μέσω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, υιοθέτησης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Έχοντας ισχυρή ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό και τη διαρκή στήριξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η Hellenic Rail Estate ολοκληρώνει τη μετάβασή της από έναν απλό διαχειριστή σιδηροδρομικής περιουσίας σε έναν σύγχρονο φορέα ανάπτυξης υποδομών και ακινήτων, με απτό κοινωνικό και οικονομικό όφελος.