Σε τροχιά της ανανέωσης εισέρχεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος με την άφιξη δύο σύγχρονων συρμών Intercity, τύπου Blues IC, οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τον στόλο της Hellenic Train.

Ο πρώτος συρμός έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη χθες, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού διαδρόμου, αφού διέσχισε τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η μεταφορά και του δεύτερου συρμού έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των «Blues IC»

Οι δύο συρμοί, τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU), κατασκευάστηκαν από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον ιταλικό όμιλο FS (μητρική εταιρεία της Hellenic Train).

Χαρακτηριστικά:

Υβριδική Τεχνολογία: Συρμοί νέας γενιάς που συνδυάζουν επιχειρησιακή αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χωρητικότητα: Αποτελούνται από τέσσερα μονώροφα βαγόνια, σχεδιασμένα για αναβαθμισμένη άνεση.

Ταχύτητα: Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας τα 160 km/h.

Ασφάλεια & Επικοινωνία: Εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF.

Τα τρένα θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες δοκιμές και ληφθεί η επίσημη πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και οι επόμενες επενδύσεις

Η άφιξη των Blues IC αποτελεί το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato (Όμιλος FS), παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας ομολόγου του Τζόρτζια Μελόνι.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε με αποκλειστική δαπάνη της ιταλικής πλευράς και λειτουργεί συμπληρωματικά στη βασική δέσμευση του Ομίλου FS.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρύτερο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει την προσθήκη 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα ενταχθούν στο δίκτυο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε σχετικά:

«Η άφιξη των νέων τρένων σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου της χώρας μετά από δύο δεκαετίες και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμά μας για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Με συνέπεια, επιμονή και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε χειροπιαστά αποτελέσματα, προς όφελος των επιβατών, της οικονομίας και της χώρας. Σταθερός μας στόχος είναι ένας σύγχρονος και αξιόπιστος σιδηρόδρομος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας».