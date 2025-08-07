Την απόκτηση αιολικών έργων στην αγορά της Ρουμανίας και την είσοδο στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας, με χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 400 MW ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Ειδικότερα:

α) η θυγατρική HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA απέκτησε το 100 % της ANSTHALL GREEN ENERGY SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Galati της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 96 MW. Η κατασκευή του έργου ξεκινά άμεσα, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Το έργο θα έχει εξασφαλισμένο έσοδο για 12 έτη μέσω διμερούς εικονικής σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) επίσης, η HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της HELIOS & WIND ENERGY SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Vaslui της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 186 MW και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης (BESS) δυναμικότητας 186 MW/186 MWh.

γ) η HELLENiQ RENEWABLES BULGARIA απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της AGRO NV PROPERTIES EOOD, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή φωτοβολταϊκό στο Haskovo της Νότιας Βουλγαρίας, με ισχύ 123 MWp και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης δυναμικότητας 90 MW / 180 MWh. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη δραστηριοποίησης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, το Δ’ Τρίμηνο 2025 αναμένεται η έναρξη της κατασκευής δύο νέων έργων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh), τα οποία έχουν επιλεγεί από την Γ’ ανταγωνιστική διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τη λήψη επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ).

«Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά ΑΠΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσθέτοντας έργα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος άνω των 400 MW, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου του και την εξισορρόπηση του μείγματος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας).

Με τις παραπάνω συμφωνίες εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος περίπου 1,5 GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 75% του στόχου για 2 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ έως το 2030», τονίζει η εταιρεία.

Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση, στις 30 Ιουνίου 2025, της απόκτησης από την HELLENiQ RENEWABLES του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΟ ENERGY HELLAS ΑΕ, καθώς και έξι συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 1,5 GW και πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη ενισχύεται σε άνω των 6 GW, επιταχύνοντας την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.