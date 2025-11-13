Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις προϊόντων, διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών στο τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι και αύξηση 10 % στα καθαρά κέρδη 9μήνου, στα 313 εκατ. από 284 εκατ. πέρυσι, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Το ρεκόρ πωλήσεων σε συνδυασμό με τη βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, στο υψηλότερο των τελευταίων δύο ετών, και την καλή λειτουργική απόδοση, οδήγησαν σε ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, αναφέρει ο όμιλος.

Με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2025, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε

«Ένα πολύ καλό Γ’ Τρίμηνο που φέρνει την κερδοφορία για το 9μηνο σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα 766 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα που αντανακλά πρωτίστως το καλό περιβάλλον διύλισης, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωσης και την εξωστρέφεια.

Στο τρίμηνο αυτό, για πρώτη φορά από το 2007, ενσωματώνεται πλήρως και η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ, μετά την εξαγορά του 100% της ELPEDISON, η οποία χθες παρουσίασε και τη νέα της εταιρική ταυτότητα.

Βάζοντας σαν σημαντικό στόχο την αύξηση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, βελτιώνουμε όχι μόνο την οικονομική απόδοση της Εταιρείας, αλλά και την αξιοποίηση του δυναμικού μας στην Ελλάδα σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας και άλλα συμπληρωματικά οφέλη στην οικονομία.

Οι επενδύσεις μας γίνονται με όραμα, αλλά και τον απαραίτητο ρεαλισμό και σύνεση, ώστε να αποφύγουμε την έκθεση σε κινδύνους αλλαγής τεχνολογίας ή τάσεων της αγοράς, με σημείο αναφοράς το VISION 2025.

Οι επιδόσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προοπτικές για το σύνολο του έτους επιτρέπουν τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες, σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στον κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων: την πρόσφατη συμφωνία με τις ExxonMobil και Energean για την επιτάχυνση των ερευνητικών εργασιών στο Block 2, καθώς και την ανακήρυξη της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY ως αναδόχου για τις νέες παραχωρήσεις σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα πιο πάνω είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών συναδέλφων που επικεντρώνονται σε ένα όραμα που φέρνει την Εταιρεία ακόμα πιο μπροστά στην υπό διαμόρφωση νέα ενεργειακή αγορά».

Πηγή: HELLENiQ ENERGY