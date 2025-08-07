Βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το Α’ τρίμηνο και διατήρηση της κερδοφορίας πολύ κοντά στα περσινά μεγέθη, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY για το 2ο τρίμηνο του έτους παρά -όπως αναφέρει- τη μειωμένη παραγωγή, λόγω της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

Τα Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 72 εκατ. ευρώ, ενώ τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου 2025 και της αντίστοιχης επίδρασης στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Στο β΄τρίμηνο ξεκίνησε η λειτουργία της HELLENiQ Petroleum Trading, η οποία εδρεύει στην Ελβετία και διεξάγει τις συναλλαγές για λογαριασμό της μητρικής της εταιρείας HELLENiQ Petroleum, στοχεύοντας, όπως επισημαίνεται, στη βέλτιστη αξιοποίηση της σημαντικής θέσης του ομίλου στην αγορά πετρελαιοειδών και στη διεύρυνση της παρουσίας της HELLENiQ ENERGY στη διεθνή αγορά.

Νωρίτερα εξάλλου, ανακοινώθηκε η εξαγορά έργων που είναι έτοιμα προς κατασκευή, συνολικής ισχύος 405 MW, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στις 15 Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ELPEDISON έναντι συνολικού τιμήματος 164 εκατ. ευρώ, πλέον αναπροσαρμογών ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται ένα πλήρως καθετοποιημένο σχήμα παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης της HELLENiQ Renewables και της ELPEDISON.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,6 εκατ. τόνους το B’ τρίμηνο 2025, υψηλότερα κατά 6% ετησίως, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 3% σε σχέση με το B’ τρίμηνο 2024. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 4%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας κατά 6%, υποστηριζόμενη από τις νέες προδιαγραφές περιεκτικότητας σε θείο που ίσχυσαν από την 1η Μαΐου 2025 στη Μεσόγειο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings AE, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το Β’ τρίμηνο 2025 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς στο Γ’ τρίμηνο. Τα οικονομικά αποτελέσματα, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 221 εκατ. ευρώ, επαναφέρουν την απόδοση της εταιρείας σε θετική τροχιά, και με την έναρξη της Ελευσίνας, θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι βελτιωμένες αποδόσεις των εμπορικών μας εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προσβλέποντας σε αυξημένη εξωστρέφεια, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του γραφείου μας στην Ελβετία, με αντικείμενο τη διεθνή εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων. Στόχος είναι η αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών και η καλύτερη εκμετάλλευση της θέσης της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον τομέα των ΑΠΕ ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο με έργα έτοιμα προς κατασκευή στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δύο αναπτυσσόμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου των 1,5 GW, με βελτιωμένες οικονομικές αποδόσεις.

Τέλος, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ELPEDISON τον Ιούλιο του 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας περιόδου αυτόνομης παρουσίας στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εμπορική μας στρατηγική και στην επίτευξη συνεργιών με τις σημαντικές μας επενδύσεις στις ΑΠΕ, αλλά και τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες».