Η Huawei ανακυρήχθηκε για άλλη μια φορά ως κορυφαίος εργοδότης”, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναγνώριση από το Top Employer Institute, ένα παγκόσμιο οργανισμό για την αξιολόγηση των πρακτικών HR, υπογραμμίζει τη δέσμευση της Huawei για την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος. Η διάκριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των στοιχείων από τη συμμετοχή της Huawei στην έρευνα HR Best Practices. Αυτή η απαιτητική μελέτη εξετάζει έξι βασικούς τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας 20 διαφορετικές πτυχές, όπως η στρατηγική των ανθρώπων, το εργασιακό περιβάλλον, η απόκτηση ταλέντων, η κατάρτιση, η ευημερία, η ποικιλομορφία και η ένσωμάτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Huawei έχει αποδείξει τη δύναμή της σε βασικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση που παρέχει στους υπαλλήλους της, οι διαδικασίες ενσωμάτωσης και η διαχείριση ταλέντων, που διασφαλίζουν τη διατήρηση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων της. Η συνεχής καινοτομία και τεχνογνωσία της Huawei στον τομέα της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγισή της, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη στρατηγική της για προσέλκυση και διατήρηση επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης.

Η κα. Ελίζα Αποστόλου, HR Manager της Huawei Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βράβευση αυτή για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Επιβεβαιώνεται με τη διάκριση αυτή, η προσήλωση και η δέσμευση μας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στο οποίο η διαχρονική εκπαίδευση, η ανάπτυξη του δυναμικού της, η προσέλκυση και ενσωμάτωση νέων ταλέντων, αποτελούν βασικούς πυλώνες στους οποίους η εταιρεία στηρίζει την επιτυχημένη πορεία της. Πρώτιστα όμως η βράβευση αυτή αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και συνέχεια τη περαιτέρω βελτίωση μας έχοντας πάντα στο κέντρο της προσπάθειας μας τους ανθρώπους μας» .

Επιπρόσθετα, ως μέρος αυτής της δέσμευσης για την καλλιέργεια ταλέντων, η Huawei αναπτύσσει διαρκώς τις προσπάθειές της για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στον τομέα της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Seeds for the Future» που υλοποιεί η Huawei στην Ελλάδα και συνιστά μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία με κύριο στόχο του πρόγραμματος την προώθηση της ανταλλαγής γνώσης, της πολιτιστικής εκτίμησης και της τεχνολογικής καινοτομίας μεταξύ εξεχόντων φοιτητών και εξεχουσών φοιτητριών. Στο πλαίσο της κατάρτισης η Huawei σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Women in Tech. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε 500 άνεργες γυναίκες 25-45 ετών και είχε ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ