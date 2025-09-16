Η CrediaBank επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε συμφωνία προαιρετικής πώλησης με την HSBC Continental Europe για την υπό όρους εξαγορά του 70.03% των μετοχών της HSBC Bank Malta από την HBCE έναντι €200 εκατ. σε μετρητά.

Επιτάχυνση της υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank.

Η HSBC Malta είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα εγνωσμένης αξιοπιστίας με σημαίνουσα θέση στην ελκυστική και αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας. Πρόκειται για την 2η μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δισ., καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5% ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%.

Η Συναλλαγή θα επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, ενώ θα επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος.

Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο Τραπεζών θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜΜΕ στις δύο αγορές που θα δραστηριοποιείται πλέον ο Όμιλος.

Η ήδη επιτυχημένη υποδομή παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta αναμένεται να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το μείγμα εσόδων της CrediaBank δημιουργώντας παράλληλες εργασίες και επιπλέον προμήθειες.

Λεπτομέρειες και προϋποθέσεις της συναλλαγής

Οι όροι της Συναλλαγής προβλέπουν συνολικό τίμημα προς την HBCE ύψους €200εκ. για το 70.03% της HSBC Malta, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,48 φορές επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV – πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματης Λογιστικής Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων), με ημερομηνία αναφοράς το 1ο εξάμηνο του 2025.

Η Συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) της CrediaBank. Σε περίπτωση που η Συναλλαγή ευοδωθεί, με την ολοκλήρωσή της, οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, καθώς η Συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια. Η συναλλαγή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της HBCE, βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας, η Συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί και θα τεθεί σε διαβούλευση με τα Σωματεία Εργαζομένων στη Γαλλία. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η HBCE προχωρήσει στη Συναλλαγή, τότε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πώλησης:

-Η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην Τράπεζα, και

-Η Τράπεζα, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Κατόπιν, η Συναλλαγή θα υπόκειται σε εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Χατζηδάκης: Σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο και την ελληνική οικονομία

«Καλό νέο» χαρακτηρίζει, σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την επίσημη ανακοίνωση της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Και είναι, όπως εξειδικεύει, «ένα καλό νέο για το τραπεζικό σύστημα, ένα καλό νέο για το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως.

Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής.

Ήμουν αρμόδιος Υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η Τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον!», σημειώνει κλείνοντας.