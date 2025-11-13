Στην παρουσίαση της Enerwave, που θα είναι πλέον η νέα εταιρική ταυτότητα της ELPEDISON μετά από την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της, προχώρησε η HELLENiQ ENERGY.

Η εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν το νέο όνομα, η εταιρική ταυτότητα, αλλά και το όραμα της νέας εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, καθώς και συνεργατών και στελεχών της HELLENiQ ENERGY.

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave, ως πλήρες μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς Ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στην εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή της θέση στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Αντίστοιχα, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave κ. Γιώργος Μίχος, τόνισε ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές, ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εκτενής παρουσίαση για την πορεία της ΕLPEDISOΝ μέχρι σήμερα, καθώς και για τη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY στην μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρείες. Ειδική αναφορά υπήρξε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια και στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού Vision 2025, που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα και στην αγορά, αλλά και για τους μετόχους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισης, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με την δημιουργία της, κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας, VISION 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως ακριβώς πετύχαμε, μέσα από σταθερές αξίες και πολλή δουλειά, να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και η Enerwave προχωρά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού για να γίνει ο νέος, ισχυρός μας πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου».