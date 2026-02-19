Το δίκτυό της στην Κίνα, μέσω συνεργασίας interline με τη Loong Air, ενισχύει η αεροπορική εταιρεία Emirates, προσφέροντας στους επιβάτες της πρόσβαση σε επιπλέον προορισμούς πέραν του υφιστάμενου δικτύου της.

Με την υπογραφή της συμφωνίας interline δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της Emirates να έχουν πρόσβαση σε 22 προορισμούς σε όλη την Κίνα που εξυπηρετούνται από τη Loong Air μέσω των Χανγκτσόου, Σεντζέν και Χονγκ Κονγκ, καλύπτοντας διάφορες περιοχές της Ανατολικής, Βορειοανατολικής, Νότιας, Κεντρικής και Νοτιοδυτικής Κίνας.

Η συνεργασία διευκολύνει τους πελάτες, παρέχοντας τη δυνατότητα κράτησης ταξιδιών με πολλαπλές αεροπορικές εταιρείες υπό έναν ενιαίο ναύλο, με κοινή πολιτική αποσκευών και εναρμονισμένους όρους ναύλου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η διευρυμένη παρουσία της Emirates στην Κίνα θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε βασικούς εγχώριους κόμβους, όπως οι Τσεντσόου, Τσανγκτσούν, Χάικου, Σιανγκγιάνγκ και Ντατζόου.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω του www.emirates.com, των Online Travel Agencies (OTA’s), καθώς και μέσω όλων των μεγάλων GDS από ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Σημειώνεται πως η σύναψη της συμφωνίας interline με τη Loong Air εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της Emirates για ενίσχυση της παρουσίας της στην κινεζική αγορά.

Το προηγούμενο έτος, η αεροπορική εταιρεία εγκαινίασε πτήσεις προς δύο νέους προορισμούς, στην Σεντζέν και Χανγκτσόου, ενώ παράλληλα αναβάθμισε περαιτέρω την ταξιδιωτική εμπειρία, εισάγοντας τη βραβευμένη κατηγορία Premium οικονομικής στα συγκεκριμένα δρομολόγια και επαναφέροντας το εμβληματικό A380 στις πτήσεις προς τη Σαγκάη.

Η Emirates δραστηριοποιείται στην ηπειρωτική Κίνα από το 2004 και σήμερα συνδέει πέντε μεγάλες πόλεις με 49 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Πεκίνο, τη Σαγκάη, την Κουανγκτσόου, Σεντζέν και Χανγκτσόου, αξιοποιώντας έναν σύγχρονο στόλο που περιλαμβάνει αεροσκάφη A380, A350 και Boeing 777.

Παράλληλα με τη Loong Air, η Emirates έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις Air China, China Southern Airlines και Sichuan Airlines, διευρύνοντας την πρόσβαση των πελατών της σε περισσότερους από 110 προορισμούς στην Κίνα, πέραν του δικού της δικτύου, μέσω των πέντε υφιστάμενων σημείων σύνδεσης.

Η Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd. (Loong Air) ιδρύθηκε στις 19 Απριλίου 2011 και ξεκίνησε επιβατικές πτήσεις στις 29 Δεκεμβρίου 2013. Με έδρα το Hangzhou έχει δημιουργήσει περιφερειακές βάσεις στη Βορειοδυτική, Νοτιοδυτική και Κεντρονότια Κίνα, στις πόλεις Σιάν, Τσενγκντού και Κουανγκτσόου, αντίστοιχα.

Η Loong Air πραγματοποίησε την πρώτη της διεθνή επιβατική πτήση στις 28 Ιουνίου 2016. Έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολλαπλά διεθνή δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων των Χανγκτσόου – Χονγκ Κονγκ και Σιάν- Τασκένδη. Παράλληλα, έχει συνάψει συμφωνίες interline με αεροπορικές εταιρείες όπως η Cathay Pacific και η Uzbekistan Airways.