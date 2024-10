Το βραβείο της καλύτερης ψηφιακής Τράπεζας για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2024 (Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2024) απέσπασε η Eurobank, για πέμπτη διαδοχική χρονιά, από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance. Επιπλέον, απέσπασε 11 ακόμη σημαντικές διακρίσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις και σε επίπεδο χώρας με σημαντικά βραβεία σε κομβικά πεδία για την ψηφιακή τραπεζική.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως Η καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Consumer Digital Bank in Greece for 2024) και Η καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Corporate / Institutional Digital Bank in Greece for 2024).

Στην κατηγορία καλύτερες Ψηφιακές υπηρεσίες για ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη, στις επιμέρους κατατάξεις αναδείχθηκε και ως:

-Η καλύτερη Τράπεζα για παροχή online προϊόντων στην Ελλάδα για το 2024 (Best Online Product Offerings in Greece for 2024),

-Η Τράπεζα με τον καλύτερο σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη στην Ελλάδα για το 2024 (Best User Experience (UX) Design in Greece for 2024),

-Η καλύτερη τραπεζική εφαρμογή στην Ελλάδα για το 2024 (Best Mobile Banking App in Greece for 2024),

-Η καλύτερη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Μάρκετινγκ και Υπηρεσίες στην Ελλάδα το 2024 (Best Social Media Marketing and Services in Greece for 2024),

-Η καλύτερη υπηρεσία ανοικτής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2024 (Best Open Banking APIs in Greece for 2024),

-Η καλύτερη Τράπεζα Καινοτομίας στην Ελλάδα για το 2024 (Best in Innovation in Greece for 2024),

-Η καλύτερη Τράπεζα Μετασχηματισμού στην Ελλάδα για το 2024 (Best in Transformation in Greece for 2024).

Στην κατηγορία Καλύτερες Ψηφιακές υπηρεσίες για Επιχειρήσεις, στη Δυτική Ευρώπη, η Eurobank διακρίθηκε ως:

-Η καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για υπηρεσίες Trade Finance στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Corporate / Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Greece for 2024) και

-Η καλύτερη τραπεζική εφαρμογή στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Corporate / Institutional Mobile Banking App in Greece for 2024).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, διεθνώς, οι τράπεζες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των Best Digital Awards του Global Finance διακρίνονται για τη δυναμική να θέτουν νέα ποιοτικά standards στην ψηφιακή τραπεζική, την αναβαθμισμένη στρατηγική προσέλκυσης και online εξυπηρέτησης πελατών, την ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαρκή επένδυση τους στην καινοτομία.

H Eurobank είναι η ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος δώδεκα διακρίσεις στη συνολική διαδικασία αξιολόγησης από τους συντάκτες του Global Finance, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τράπεζας να παρέχει σύγχρονες, λειτουργικές και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας με αφορμή τις διακρίσεις, με ισχυρή δέσμευση στην προώθηση της καινοτομίας και στην παροχή βέλτιστων ψηφιακών υπηρεσιών στους πελάτες της, η Eurobank έχει αναπτύξει μία ολιστική προσέγγιση και συνεκτική ψηφιακή δομή εργασίας με σημείο αναφοράς το Digital Factory, που αποτελεί τον κόμβο συνεργασίας όλων των μονάδων της Τράπεζας με κοινό στόχο τη διαρκή βελτίωση των ψηφιακών παροχών της, εξασφαλίζοντας συνεχείς διακρίσεις από διεθνείς φορείς παγκόσμιου κύρους.

Το ψηφιακό, αυτό, πλήρως agile εργοστάσιο της Eurobank βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος του ψηφιακού οικοσυστήματος της Τράπεζας, αποτελούμενο από στελέχη διαφορετικών δεξιοτήτων που εργάζονται με στόχο τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού «Omnichannel σχεδιασμού», ο οποίος προσφέρει στους πελάτες της Eurobank ενιαία εικόνα (branding / awareness) και υψηλά επίπεδα διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα διαφορετικά ψηφιακά κανάλια, αναβαθμισμένη εμπειρία και ταχύτερη εξυπηρέτηση.