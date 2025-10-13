Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι η EY Ελλάδος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Aqurance ΑΕ, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva. Η Aqurance, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών, σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με αυτήν την εξαγορά, ενισχύεται η πρόταση αξίας της EY, συνδυάζοντας τις γνώσεις των ομάδων της γύρω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της αλλαγής (change management), τη διοίκηση προγραμμάτων, και την ενσωμάτωση και υλοποίηση τεχνολογιών, με την εκτενή εμπειρία της Aqurance στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με εφαρμογές και την πλατφόρμα Veeva Vault.

Ως νέος εταίρος του οικοσυστήματος της Veeva, και μέσω της εξαγοράς της Aqurance, ο οργανισμός της EY στοχεύει στη βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση λύσεων Veeva, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της συμμόρφωσης στον κλάδο υγείας και βιοεπιστημών.

Πιστοποιημένη ως Premier Services Partner για το VeevaCommercial Cloud και Services Partner για το VeevaDevelopment Cloud, η Aqurance φέρνει ουσιαστική εμπειρία στη συμβουλευτική εφαρμογών Veeva, τόσο στο εμπορικό κομμάτι, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η ομάδα της αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του παγκόσμιου οργανισμού της EY στην υποστήριξη πελατών από τον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών, καθώς εκείνοι καλούνται να μετεγκατασταθούν στο Vault CRM, σε τομείς όπως: ο εκσυγχρονισμός συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), ο μετασχηματισμός διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, και η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση πλατφορμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά ενδυναμώνει και τα Κέντρα Αριστείας Veeva του παγκόσμιου οργανισμού της EY, δίνοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους πελάτες στην υιοθέτηση και επέκταση σε κλίμακα μίας δοκιμασμένης, ολοκληρωμένης πλατφόρμας που βοηθά στη βελτίωση του βαθμού δέσμευσης των πελατών (customer engagement), στην τυποποίηση της κανονιστικής συμμόρφωσης, και στην επιτάχυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Οι συνδυασμένες δυνατότητες που φέρνει η κίνηση αυτή, αποσκοπούν στο να βοηθήσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα επιχειρησιακά δεδομένα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τους.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, σημείωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο, καθώς πρόκειται για μία παγκόσμια στρατηγική κίνηση, η οποία θα προσθέσει άμεσα αξία για τους πελάτες της EY και στην ελληνική αγορά. Αποτελεί μία επένδυση στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα, μία ψήφος εμπιστοσύνης στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας και στο ταλέντο της χώρας.

Σε πρακτικό επίπεδο, πέρα από τις επιπρόσθετες καινοτόμες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρνει η εξαγορά, θα υποδεχθούμε στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα – που ήδη αριθμεί περισσότερους από 1.600 ανθρώπους – νέους επαγγελματίες και επιστήμονες από την Aqurance. Δουλεύοντας με τις υπόλοιπες ομάδες της EY Ελλάδος και με ομάδες από τον παγκόσμιο οργανισμό της EY, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν περαιτέρω την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους, για να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, που βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών».

Ο Διονύσης Νικολόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Aqurance, ανέφερε:

«Όταν εξετάζαμε τις επιλογές μας για το επόμενο κεφάλαιό μας, ο οργανισμός της EY ξεχώρισε, καθώς έχει το μέγεθος, την παγκόσμια εμβέλεια και την αξιοπιστία, που επιτρέπουν στην τεχνογνωσία μας να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της Aqurance πάνω στην τεχνολογία Veeva, με τις δυνατότητες του παγκόσμιου οργανισμού της EY στον μετασχηματισμό, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας ώστε να έχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να πετύχουν από μόνοι τους – από απρόσκοπτες μετεγκαταστάσεις πλατφορμών και δεδομένων έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδο οργανισμού, που θα μπορούσε να φέρει περισσότερη ανάπτυξη στον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών».