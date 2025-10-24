Η Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική του Ομίλου TITAN σε θετική από σταθερή, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική του ικανότητα στο «BB+».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της στις ισχυρές χρηματοοικονομικές βάσεις του ομίλου που στηρίζονται στην κερδοφορία, τη μειωμένη μόχλευση και την προσεκτική διαχείριση κεφαλαίων.

Στην έκθεσή της, η Fitch επισημαίνει τα βελτιωμένα κέρδη και τις ισχυρές ταμειακές ροές του «Τιτάνα», που ενισχύουν τον ισολογισμό και ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Κλειδί για τη θετική προοπτική είναι η συνέπεια στην κερδοφορία και στην χρηματοοικονομική πολιτική, καθώς και η ισχυρή παρουσία του σε πολλαπλές αγορές.

Η συνετή διαχείριση της μόχλευσης και η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένουν βασικοί πυλώνες της ενισχυμένης πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου.

Η θετική προοπτική αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική πειθαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του «Τιτάνα», ενισχύει την αξιοπιστία του στους επενδυτές και του δίνει τη δυνατότητα να επενδύει και να καινοτομεί.

Πηγή: TITAN