Η γερμανική κυβέρνηση επανέλαβε την αντίθεσή της σε μια πιθανή εχθρική εξαγορά της Commerzbank από την ιταλική UniCredit.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει τη στρατηγική ανεξαρτησίας της Commerzbank. Μια εχθρική εξαγορά θα ήταν απαράδεκτη, ειδικά δεδομένου του γεγονότος ότι η Commerzbank είναι μια συστημικά σημαντική Τράπεζα», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Μαξιμίλιαν Καλ, σχολιάζοντας τη σημερινή σχετική ανακοίνωση της UniCredit.

Ο κ. Καλ διευκρίνισε επίσης ότι μέχρι στιγμής, εκτός από την ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάποια επίσημη προσφορά από την πλευρά του ιταλικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

«Σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοια προσφορά, θα εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο της Commerzbank να την εξετάσουν και να εκδώσουν μια σύσταση προς τους μετόχους», πρόσθεσε ο κ. Καλ.

Νωρίτερα σήμερα η UniCredit ανακοίνωσε ότι στόχος της είναι «Η υπέρβαση του ορίου του 30% που ορίζεται από τη γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών και η προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου με την Commerzbank και τα ενδιαφερόμενα μέρη».

«Το μήνυμά μας προς την Commerzbank είναι: τώρα είναι η ώρα για να μιλήσουμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit Αντρέα Όρσελ.