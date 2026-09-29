Σε μια ουσιαστική κίνηση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, η ICTS Hellas προχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece, η εταιρεία εντάσσεται επίσημα στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προωθεί την ισότητα ευκαιριών στις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία, η οποία αφορά άμεσα τους 1.800 εργαζομένους της εταιρείας, συνυπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ICTS Hellas, Χρήστο Μανιατόπουλο και τον Πρόεδρο του ΚΕΑΝ & Επικεφαλής της Χάρτας Διαφορετικότητας, Σταύρο Μηλιώνη.

Η πρωτοβουλία αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών της διαφορετικότητας, της ισότητας των ευκαιριών και της συμπερίληψης στον επιχειρηματικό ιστό, αποτελώντας φυσική εξέλιξη των συστηματικών πρακτικών της ICTS Hellas για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICTS Hellas, Χρήστος Μανιατόπουλος, αναφερόμενος στη σημασία της υπογραφής, τόνισε:

«Στην ICTS Hellas, οι άνθρωποί μας αποτελούν τη βάση της επιτυχίας και της διαχρονικής μας πορείας. Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας είναι ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά μας να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να συμμετέχουν. Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ισότητα είναι οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για μια σύγχρονη και δυναμική εταιρική κουλτούρα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Επικεφαλής της Χάρτας Διαφορετικότητας, Σταύρος Μηλιώνης, καλωσόρισε την εταιρεία στην ευρωπαϊκή αυτή οικογένεια δηλώνοντας:

«Η ένταξη της ICTS Hellas στη Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια σημαντική προσθήκη σε μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποί τους είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό τους. Η δημιουργία χώρων εργασίας όπου κάθε εργαζόμενο άτομο αισθάνεται ασφαλή, αποδεκτό και ικανό να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του, αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγχρονη επιχειρηματική επιτυχία. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την ICTS Hellas και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την προώθηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης αγοράς εργασίας».

Το προφίλ της ICTS Hellas

Η ICTS Hellas, μέλος του πολυεθνικού ομίλου ICTS Europe/Sofinord, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1987, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας.

Με ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 1.800 άτομα, η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται από τη φυσική ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων (risk management) έως τις τεχνολογικά προηγμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Με άξονα την καινοτομία, την αξιοπιστία και την προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων, η ICTS Hellas συνεχίζει να επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της ως το κύριο όχημα της ανάπτυξής της.