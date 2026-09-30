Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων, το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας απέδειξε ότι μπορεί να προστατεύσει τους καταναλωτές και τη βιομηχανία από την αστάθεια των ορυκτών καυσίμων, όπως δείχνει το Power Barometer 2026 της Eurelectric. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22,8% μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2026, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 88,4%. Η έκθεση δείχνει πώς η παραγωγή καθαρής ενέργειας απάλυνε τις επιπτώσεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αποθήκευση, δίκτυα και ευελιξία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 41% μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, ενώ οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ στην πραγματικότητα μειώθηκαν κατά 7%. Στη συνέχεια, ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ ώθησε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλότερα, καθώς το φυσικό αέριο έφτασε σε νέα υψηλά, η σκανδιναβική υδροηλεκτρική ενέργεια αποδυναμώθηκε και η διαθεσιμότητα των πυρηνικών μειώθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών των ποταμών, της χαμηλής στάθμης των υδάτων και προγραμματισμένων συντηρήσεων. Ωστόσο, σε ολόκληρη την περίοδο, η ηλεκτρική ενέργεια αποδείχθηκε σημαντικά πιο ανθεκτική στους κλυδωνισμούς των ορυκτών καυσίμων.

«Το 2026 σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τους κινδύνους της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν μέσω της αναταραχής, βλέπουμε ξεκάθαρα δείγματα ότι το στοίχημα της Ευρώπης στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αποδίδει καρπούς», δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ ήταν το 2026 από καθαρές πηγές, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των οφελών της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί ταχύτερη ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης και ευελιξίας.

Η Βουλγαρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του θετικού αντικτύπουτης αποθήκευσης: μετά την ανάπτυξη μπαταριών χωρητικότητας 5,4 GW, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας μετακινήθηκαν από 21% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2024 σε μόλις 8,3% υψηλότερα το 2026, χάρη στη μειωμένη εξάρτηση από ακριβά ορυκτά καύσιμα κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης. Ωστόσο, η Ευρώπη υστερεί: τα συστήματα αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας ανερχόταν σε 64 GW το 2025. Ακόμη και με 78 GW προγραμματισμένων προσθηκών, παραμένουν πολύ κάτω από τον στόχο των 200 GW της ΕΕ για το 2030.

Για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, η Eurelectric ζητά την επιτάχυνση της αδειοδότησης δικτύων, αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας, ισχυρότερα κίνητρα για ευελιξία και ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που συνεχίζει να στέλνει τα κατάλληλα σήματα προς τον εξηλεκτρισμό.