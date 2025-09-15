Η IndiGo, η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και η AEGEAN, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την παροχή μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας στους επιβάτες των δύο εταιρειών.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πτήσεις στο δίκτυο της κάθε μίας. Αυτό θα επιτρέψει στην AEGEAN να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά της με την Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ οι επιβάτες της IndiGo θα αποκτήσουν περισσότερες επιλογές ταξιδιού στο εκτεταμένο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Η IndiGo έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα, από τις αρχές Ιανουαρίου 2026. Από την πλευρά της, η AEGEAN έχει επίσης ανακοινώσει την έναρξη των πτήσεων προς την Ινδία, τον Μάρτιο 2026. Η IndiGo θα ξεκινήσει με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα, ενώ η AEGEAN θα εγκαινιάσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί, και στη συνέχεια, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινού κωδικού, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς εντός της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, καθώς ο κωδικός πτήσεων «A3» θα προστεθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων του δικτύου της IndiGo και ο κωδικός «6E» της IndiGo σε πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN από την μεγαλύτερη βάση της στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας, Ευρώπης και Νότιας Ασίας με ενιαίο δρομολόγιο, δυνατότητα through check-in και άλλα προνόμια. Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα περιλαμβάνει η συμφωνία, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την AEGEAN, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να “δώσουμε φτερά” στην Ινδία και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι επιβάτες μας θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα ενιαία δρομολόγια σε ένα διευρυμένο, ολοκληρωμένο δίκτυο και των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τα νησιά της Ελλάδας και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Καθώς δύο αρχαίοι πολιτισμοί, η Ινδία και η Ελλάδα, έρχονται πιο κοντά μέσω της αεροπορικής αυτής σύνδεσης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την AEGEAN για να ανταποκριθούμε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για διεθνή αεροπορικά ταξίδια και να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στρατηγική συνεργασία μας με την IndiGo, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει το αποτύπωμα της AEGEAN πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία της AEGEAN στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την IndiGo και να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές, επιχειρηματικές και τουριστικές ευκαιρίες».

Σχετικά με την IndiGo

Η IndiGo είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Η φιλοσοφία της είναι απλή: προσιτοί ναύλοι, πτήσεις στην ώρα τους και ευγενική, χωρίς προβλήματα εξυπηρέτηση σε ένα ασυναγώνιστο δίκτυο. Με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, η IndiGo πραγματοποιεί περισσότερες από 2.200 πτήσεις καθημερινά, συνδέοντας πάνω από 90 εσωτερικούς και 40 διεθνείς προορισμούς. Το 2024 ενίσχυσε τον στόλο της με 58 νέα αεροσκάφη και μετέφερε περισσότερους από 118 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος 2025.

Η IndiGo βραβεύθηκε ως «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία», από τη Skytrax, στα World Airline Awards 2025.