Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή οι τριήμερες εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτών FEBEA, όπου διοργάνωσε ως μέλος της η Τράπεζα Χανίων στην Αθήνα.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της FEBEA πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ενώ το Συνέδριο έλαβε χώρα την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Τέλος, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης άλλο ένα επιμορφωτικό σεμινάριο των μελών.

Η ανάπτυξη της ηθικής τραπεζικής σε μεταβαλλόμενους καιρούς βρέθηκε στο επίκεντρο του φετινού Συνεδρίου με θέμα: «Ethical Finance in changing times: The impact of an Ethical Bank».

Το Συνέδριο διεξήχθη με τη συμμετοχή άνω των 200 συνέδρων από 17 χώρες.

Το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής κ. Γεώργιος Χριστόπουλος εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλειος Σπανάκης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Δημήτριος Σταμάτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο Πρόεδρος της FEBEA κ. Pedro M. Sasia Santos, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ. Μιχαήλ Μαρακάκης, οι Πρόεδροι του Δ.Σ των Συνεταιριστικών Τραπεζών Καρδίτσας και Ηπείρου κ. Γεώργιος Μπούκης και κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Ευγενία Τζώρτζη.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν η Director of Funds: Programming and Implementation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ruth Raserman και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Απευθύνοντας χαιρετισμό, κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Βασίλης Σπανάκης, τόνισε τη σημασία της εδραίωσης της ηθικής στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. «Η ηθική χρηματοδότηση συμβάλλει στην ευθυγράμμισή μας με ηθικές και βιώσιμες αρχές, και κυρίως προάγει την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία», σημείωσε.

Στο εναρκτήριο καλωσόρισμά του, ο Πρόεδρος της FEBEA, κ. Pedro M. Sasia Santos, τόνισε πως «η ηθική μπορεί να μαθαίνεται και να διδάσκεται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσεκτικής διάγνωσης της πολυπλοκότητας του διεθνούς περιβάλλοντος σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Αναφέρθηκε, δε, σε ορισμένες προτεραιότητες του FEBEA που θα τεθούν μετ’ επιτάσεως στον δημόσιο διάλογο, ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών, για την ενσωμάτωση του κοινωνικού αντίκτυπου και της χρηστής διακυβέρνησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Στη συμβολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην τοπική ανάπτυξη και τη στήριξη της οικονομίας με αίσθημα ευθύνης, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης, καλωσορίζοντας στην Αθήνα τα μέλη του FEBEA. Δίνοντας έμφαση στον συνεταιριστικό χαρακτήρα, τόνισε πως «η βιωσιμότητα και η ηθική τραπεζική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αξίες που διέπουν κάθε επιχειρηματική και στρατηγική κίνησή μας, όπως συνέπεια, ακεραιότητα, διαφάνεια, εμπιστοσύνη». Σήμερα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επεκτείνει το δίκτυό της και μετατρέπεται σταδιακά σε Ανώνυμη Εταιρεία. «Με τις ρίζες μας στα Χανιά, παραμένουμε πιστοί στον τόπο μας και στις παραδοσιακές αξίες της Τραπεζικής, κατέληξε.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Ethnical Finance in Changing Times», ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γ. Γ. Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, επισήμανε πως: «Η ανάπτυξη της ηθικής τραπεζικής μπορεί να δράσει ως βασικός καταλύτης στη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας». Αναφέρθηκε επιπλέον στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στη στήριξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Ο κ. Γεώργιος Σταθάκης, πρώην Υπουργός Οικονομίας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισήμανε πως «σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ελληνική οικονομία χρειάζεται διαφοροποίηση του τραπεζικού συστήματος και άνοιγμα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που μέχρι σήμερα δεν καλύπτεται από το τραπεζικό σύστημα».

«Ο τράπεζες και ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης», τόνισε η κα Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αποτελούν πηγή αστάθειας και για το τραπεζικό σύστημα.

Ορμώμενος από τις πρόσφατες καταστροφές στη Θεσσαλία, ο κ. Ιωάννης Φίλης, Ομότιμος καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, απέδωσε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε μη υπεύθυνες περιβαλλοντικά επενδύσεις, με την Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, να χρηματοδοτεί τα ορυκτά καύσιμα με 12 δισ. δολάρια την τελευταία πενταετία και με μόλις 5 δισ. τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η ηθική τραπεζική δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή αλλά αναγκαιότητα», τόνισε ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας. Όπως εξήγησε, «ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η διασταύρωση της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης, του ρυθμιστικού ελέγχου και ο ηθικός καταναλωτισμός παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες για την υιοθέτηση ηθικών πρακτικών».

Στην προώθηση της χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών εστίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Νικόλαος Φίλιππας, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών.

Η στροφή των τραπεζών προς τα κριτήρια αειφορίας για την αξιολόγηση δανείων και επενδύσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του κ. Φώτη Κουρμούση, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στη θεματική που ακολούθησε, με θέμα τις ασάφειες της χρηματοδότησης για τη βιωσιμότητα, ο διακεκριμένος καθηγητής Paul H. Dembinski, Διευθυντής του Παρατηρητηρίου της κοινωνικής χρηματοδότησης στη Γενεύη, έκανε λόγο για την επιτακτική ανάγκη αλλαγής παραδείγματος στο επιχειρείν, προκειμένου να πλησιάσουμε τους φιλοδόξους στόχους βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων που ακολούθησαν, μέλη του FEBEA ανέδειξαν την αποστολή των ηθικών τραπεζών, καθώς και καινοτόμες πρακτικές για τη δημιουργία αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες.

Η Γενική Διευθύντρια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, κυρία Χρύσα Δεσποτάκη, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη της Τράπεζας Χανίων στην επιχειρηματική κοινότητα. Τόνισε πως με τη συμβολή φορέων, όπως το European Investment Fund και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Χανίων έχει χτίσει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σχεδόν 445 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 384 εκατ. αφορούν σε μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος ο κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, υπό το βάρος της πρόσφατης καταστροφής στην περιοχή της Θεσσαλίας, ορίζοντας την έννοια της ανθεκτικότητας, τόνισε πως είναι «η δυνατότητα να ανακάμπτεις γρήγορα από γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής σου».

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και οι εταιρείες DELOITTE, INDICE, QUALCO και COSMOTE ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας οι εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και Χανιώτικα Νέα.