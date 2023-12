Για το οικονομικό έτος 2022/23 (FY23), η JYSK πέτυχε αποτέλεσμα EBIT 3,96 δισεκατομμυρίων DKK (531 εκατομμύρια EUR) και αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 6,3% σε 38,5 δισεκατομμύρια DKK (5,2 δισεκατομμύρια EUR). Η JYSK συνέχισε τα σχέδια επέκτασής της και καλωσόρισε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια νέους πελάτες στα καταστήματά της παρά την ύφεση στην παγκόσμια αγορά λιανικής πώλησης.

Όπως αναμενόταν, το οικονομικό έτος 2022/23, το οποίο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Αυγούστου, ήταν ένα προκλητικό έτος για τη JYSK, καθώς ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται, διατηρώντας το λειτουργικό κόστος σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η JYSK αντιμετώπισε αυτό το φαινόμενο επενδύοντας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετικές προσφορές για τους πελάτες στις σημαντικότερες προϊοντικές κατηγορίες της επιχείρησης, όπως τα έπιπλα κήπου, και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών στα 38,5 δισεκατομμύρια DKK για το FY23.

Το EBIT μειώθηκε κατά 13,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εν μέρει λόγω των αδύναμων νομισμάτων που επηρεάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες χώρες της JYSK.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Παρά τη μείωση του αποτελέσματος EBIT μας φέτος, η JYSK παρέμεινε μπροστά από την πτώση των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά επίπλων σπιτιού λόγω των χαμηλών τιμών και των προϊόντων υψηλής ποιότητας. Μπορούμε όλοι να είμαστε πολύ περήφανοι για τη σκληρή δουλειά και τα αποτελέσματα για αυτό το οικονομικό έτος, και θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους τους εργαζόμενους για τη δέσμευσή και την αφοσίωσή τους», λέει ο President & CEO της JYSK, Rami Jensen.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟ CEO

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022/23, η JYSK άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα στην Τουρκία και άλλα καταστήματα αναμένονται να ανοίξουν σύντομα.

Το FY23, η JYSK άνοιξε ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής στην Ουγγαρία, το οποίο είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα και αντιπροσωπεύει επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το κέντρο διανομής θα διασφαλίσει μια ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εσωτερική αλυσίδα εφοδιασμού στα καταστήματα και τους πελάτες της JYSK.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η JYSK συνέχισε επίσης να επενδύει σε λύσεις πληροφορικής για να υλοποιήσει τη στρατηγική «Seamless and closer to the customer» μέσω του Unified Commerce, το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τις παραγγελίες είτε στα καταστήματα είτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα, ανεξάρτητα από το πού ξεκίνησε το ταξίδι αγορών του.

«Τα σχέδια επέκτασής μας συνεχίζονται χωρίς επιβράδυνση. Σχεδιάζουμε να ανοίξουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό καταστημάτων και το επόμενο οικονομικό έτος και θέλουμε να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στο επίκεντρο των αγορών τους και θα είμαστε συνδεδεμένοι με τις ανάγκες τους για έπιπλα σπιτιού. Παρά την αβεβαιότητα στον κόσμο, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στον μακροπρόθεσμο στόχο μας για ανάπτυξη και επέκταση. Η JYSK είναι γνωστή για τις εξαιρετικές σκανδιναβικές προσφορές μας και οι πελάτες συνεχίζουν να μας επιλέγουν όταν αναζητούν ένα νέο κρεβάτι, έπιπλα κήπου ή διακόσμηση σπιτιού και για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών μας. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο», λέει ο Rami.

Εξαιρετικά αποτελέσματα για τη JYSK Ελλάδας

Με εξαιρετικά αποτελέσματα στον κύκλο εργασιών της που άγγιξε τα 100 εκ.€ και ΕΒΙΤ που ξεπέρασε τα 13,5 εκ€ έκλεισε το FY23 και για τη JYSK Ελλάδας η οποία μετά από 8 χρόνια λειτουργίας διαθέτει 57 καταστήματα και πάνω από 500 εργαζομένους στη χώρα μας, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο 22 καταστημάτων στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 33 σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας συνεχίζουν να είναι φιλόδοξα καθώς για το FY24 προβλέπεται το άνοιγμα αρκετών νέων καταστημάτων και σε πόλεις που δεν υπάρχει ήδη κατάστημα JYSK ενώ αρκετά ακόμα υπάρχοντα καταστήματα θα ανακαινιστούν στο τελευταίο concept καταστημάτων 3.0.

O Sandor Szimeiszter, Country Director JYSK Ελλάδας, Ουγγαρίας και Αυστρίας δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της JYSK Ελλάδας:

«Είμαι πολύ περήφανος για τα αποτελέσματα που η ελληνική ομάδα της JYSK κατάφερε να πετύχει στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Η αύξηση του αριθμού των πελατών που επισκέφτηκαν τα καταστήματά μας δείχνει ότι η εμπορική μας πρόταση είναι ενδιαφέρουσα σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της Ελλάδας που ψάχνει τρόπους για να επιπλώσει, να διακοσμήσει, να ανακαινίσει και γενικά να κάνει πιο όμορφο το σπίτι του. Τώρα ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε ακόμα περισσότερα καταστήματα έτσι ώστε να φέρουμε αυτή την επιτυχημένη εμπορική πρόταση πιο κοντά σε ακόμα περισσότερους πελάτες μας στην Ελλάδα».

Το FY23 της JYSK Group σε αριθμούς

Κύκλος εργασιών: 38.5 εκ. DKK (5.2 εκ. EUR)

Αύξηση κύκλου εργασιών: 6.3%

EBIT: 3.96 εκ. DKK (531 εκ. EUR 531) έναντι 4.56 εκ. DKK το 2021/22

Αριθμός νέων καταστημάτων: 135

Αριθμός δραστηριοτήτων καταστημάτων εκτός εγκαινίων νέων καταστημάτων: 619 (περιλαμβάνει μετεγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων καταστημάτων και ανακαινίσεις στο πιο πρόσφατο concept καταστημάτων 3.0)

Πολλοί νέοι πελάτες: 1,2 εκ.

Το FY23 της JYSK Ελλάδας σε αριθμούς