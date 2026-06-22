Η Κάβα Κηρέας Α.Ε. αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία διανομής ποτών, η οποία από την ίδρυσή της το 2018 έχει καταγράψει μια δυναμική και σταθερά ανοδική πορεία. Με ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του 35% και διαρκή ισχυρή διεύρυνση του πελατολογίου της, έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο και αξιόπιστο συνεργάτη για επιχειρήσεις λιανικής, Ho.Re.Ca. και ναυτιλίας.



Η ανάπτυξή της βασίστηκε στο όραμα του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι της εταιρείας και CEO κ. Νικολάου Θεοδόση μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και στρατηγικές κινήσεις, όπως η επέκταση των υποδομών της, η μετατροπή της σε Α.Ε., η απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, καθώς και η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εισαγωγικές εταιρείες ποτών. Παράλληλα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με τη δημιουργία εξειδικευμένου wine division και σημαντικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη Red Bull, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.



Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας, η Κάβα Κηρέας προχωρά σε ένα νέο στρατηγικό βήμα, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στη λιανική με τη δημιουργία ενός σύγχρονου concept store 400 τ.μ. στη Γλυφάδα (Γρηγορίου Λαμπράκη 5). Ο νέος χώρος σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο destination που συνδυάζει τη λιανική με την εμπειρία φιλοξενίας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την έννοια της κάβας. Πέρα από την εκτενή και επιλεγμένη γκάμα ποτών, το concept περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο οινογνωσίας και παρουσιάσεων αλλά και dine-in για κατανάλωση κρασιού, προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες αλλαντικών και τυριών από όλο τον κόσμο , καθώς και retail πώληση πούρων και premium συνοδευτικών προϊόντων, δημιουργώντας μια συνολική εμπειρία.



Την αρχιτεκτονική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Γιώργος Παντελούκας, ο οποίος διαμορφώνει έναν χώρο με έντονη ταυτότητα και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση. Η σχεδιαστική φιλοσοφία βασίζεται στη μεταμόρφωση ενός industrial κελύφους σε ένα κομψό, boutique περιβάλλον με διεθνή χαρακτήρα, που προσκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να ανακαλύψει τα προϊόντα.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό έχουν οι καμπύλες γραμμές που δημιουργούν ροή και κίνηση στον χώρο, η boutique αισθητική που ενισχύει την εμπειρία ανακάλυψης, καθώς και ο ισορροπημένος συνδυασμός λειτουργικότητας και υψηλού design. Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρονος, πολυδιάστατος χώρος που δεν λειτουργεί απλώς ως σημείο πώλησης, αλλά ως ένα νέο σημείο αναφοράς.

Kατάστημα:

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 5, 16675 Γλυφάδα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108944001-2