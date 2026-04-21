Εκδήλωση για την συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της ΚΕΟΣΟΕ, (Τριτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση αμπελουργών και οινοποιητικών συνεταιρισμών) με σκοπό την ανάδειξη του έργου της, ανακοίνωσε ότι διοργανώνει, την Τετάρτη 6 Μαΐου, η Εθνική Κλαδική Συνεταιριστική Οργάνωση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στην εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, πρόκειται να παρευρεθούν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και το σύνολο των οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών της ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του έργου που διαμόρφωσε τη σημερινή εικόνα του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) ιδρύθηκε το 1949 κι έχει κυρίαρχο σκοπό την ανάπτυξη των συνεταιριστικών πρακτικών και της συνεταιριστικής ιδέας στον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα προβεί σε ομιλία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Ε και Syndea, Κώστας Καραμανλής.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν πρόσωπα και οινοποιητικοί συνεταιρισμοί μέλη της ΚΕΟΣΟΕ, που στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά τον αμπελουργό και τη συνεταιριστική ιδέα.