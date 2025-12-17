Στη METLEN ανατέθηκε από την EDF power solutions UK η μελέτη, προμήθεια και κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 400MWLongfield, ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ανάθεση πραγματοποιείται σε κομβικό χρονικό σημείο για το έργο, καθώς προχωρά η φάση των προμηθειών, ενόψει της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2030.

Η METLEN αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, της προμήθειας και παράδοσης των υλικών, την πλήρη εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εργασιών πολιτικού μηχανικού, καθώς και των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα παράγει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 130.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή εκπομπών περίπου 60.000 τόνων CO2 ετησίως.

Ο Matthew Boulton, Director of Solar, Storage and PrivateWire της EDF power solutions UK, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη METLEN Energy & Metals στο έργο του φωτοβολταϊκού πάρκου Longfield. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του πρώτου μας έργου DCO. Μαζί, δεν κατασκευάζουμε απλώς σημαντικά νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ενισχύουμε και το μέλλον της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις».

Η METLEN μετρά, πλέον, περισσότερα από 95 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών έργων υπερβαίνει τα 2,3 GW, ενώ η χωρητικότητα των συστημάτων ενέργειας ξεπερνά τις 1,3 GWh.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director Renewables & Energy Transition Platform της METLEN, σημείωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την EDF power solutions σε ένα φιλόδοξο έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η METLEN διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους, συχνά σε απαιτητικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στα υψηλότερα τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και διασφαλίζοντας την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση των έργων».