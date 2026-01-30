Η METLEN ολοκλήρωσε με επιτυχία χρηματοδότηση έργου ύψους 16,6 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Bicinicco, ισχύος 20,75 MWp, στη βόρεια Ιταλία, και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia.

Όπως ανακοινώθηκε:

«Με την έναρξη λειτουργίας του, το έργο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την εκπομπή περίπου 7.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της METLEN στην Ιταλία και εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη περισσότερων από 1,5 GW φωτοβολταϊκών έργων και ~0,3GW – συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ενισχύοντας τη θέση της METLEN μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της METLEN στην ιταλική αγορά και τη συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας».