Την υπογραφή δεκαετούς συμφωνίας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement – PPA) με την ENGIE, ανακοίνωσε η METLEN.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η METLEN θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε έξι σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ανέρχεται σε 235 MW, παρέχοντας στην ENGIE πάνω από 233 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Οι ποσότητες αυτές θα συμβάλλουν στην αποφυγή περισσότερων των 52.000 τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα τους στόχους απανθρακοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2025, ενώ δύο ακόμη έργα είναι προγραμματισμένα για το 2026.

Τα έργα αναπτύσσονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον τομέα M Renewables της METLEN, η οποία έχει ολοκληρώσει ή έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης 90 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).

Η ENGIE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους PPAs παγκοσμίως, με περισσότερους από 200.000 πελάτες διεθνώς.

Μ.ΠΑΠ.

Πηγή: METLEN