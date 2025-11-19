Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε την παρέμβασή της στην εταιρεία κατασκευής τσιπ υπολογιστών Nexperia, τείνοντας το χέρι στην Κίνα προκειμένου να επιλυθεί μια διαμάχη που οδήγησε σε ελλείψεις τσιπ απαραίτητων για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ήδη ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς εκτίμησε ότι η απόφαση της Ολλανδίας θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων μικροτσίπ.

«Η συνεχής εποικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους παραμένει απαραίτητη για την εξασφάλιση αξιόπιστων παγκόσμιων ροών. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ομολόγους μου», σημείωσε ο Σέφτσοβιτς σε ανάρτησή του στο Χ.

Εδώ και μήνες η Nexperia, μια ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών η μητρική της οποίας είναι κινεζική, βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης μεταξύ της Κίνας και της Ολλανδίας, εξαιτίας της οποίας οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανησυχούν για το ενδεχόμενο αναστολής της παραγωγής στην Ευρώπη.

Η εταιρεία, με έδρα την Ολλανδία, ανήκε στο παρελθόν στη Philips, όμως εξαγοράστηκε το 2018 από την κινεζική εταιρεία Wingtech Technology. Ωστόσο, στα τέλη Σεπτεμβρίου επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia.

Τότε το Πεκίνο απαγόρευσε την επανεξαγωγή προϊόντων της εταιρείας από την Κίνα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να οξυνθεί η γεωπολιτική ένταση και να αυξηθούν οι ανησυχίες των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες χρησιμοποιούν μαζικά τα μικροτσίπ της Nexperia στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

«Με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνω ένα εποικοδομητικό βήμα αναστέλλοντας την εντολή μου βάσει του νόμου περί διαθεσιμότητας αγαθών που αφορά τη Nexperia», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Οικονομίας Βίνσεντ Κάρεμανς σε σημερινή του ανακοίνωση.

Η Ολλανδία είχε επικαλεστεί τον νόμο αυτό, ο οποίος δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ ως τότε, για να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, φοβούμενη κακοδιαχείριση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εφοδιαστική αλυσίδα τσιπ στην Ευρώπη.

Όπως εξήγησε ο Κάρεμανς, η απόφασή του ελήφθη «σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας», έπειτα από «εποικοδομητικές συνομιλίες» που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες με τις κινεζικές αρχές.

«Αντιμετωπίζουμε θετικά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις κινεζικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή τσιπς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο», σχολίασε ο ίδιος.

«Βλέπουμε σε αυτά μια ένδειξη καλής θέλησης. Θα συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις κινεζικές αρχές τους επόμενους μήνες», τόνισε.

