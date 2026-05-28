Η Πειραιώς, μέσα από το Project Future, συνεχίζει σταθερά να ακούει, να κατανοεί και να στηρίζει τη νέα γενιά, στηρίζοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Σε συνεργασία με το ReGeneration, η Τράπεζα αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες για την επαγγελματική ένταξη των νέων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, παρουσιάζει το «The debAIte», ένα ντοκιμαντέρ που φωτίζει με έναν σύγχρονο τρόπο, τη σχέση της Generation Z με τη σημερινή αγορά εργασίας.

Στο επίκεντρο του «Τhe debAIte»βρίσκονται εννέα νέοι της Gen Z — τρεις απόφοιτοι του Project Future και έξι που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Χωρίς σενάριο, χωρίς προετοιμασμένες απαντήσεις και χωρίς γνώση των θεματικών που θα συζητούσαν, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε έναν αυθόρμητο διάλογο, που αποτυπώνει με ειλικρίνεια πώς βιώνουν την είσοδό τους στον επαγγελματικό κόσμο μέσα από τον κεντρικό προβληματισμό: «Πώς θα μπω σε μια αγορά εργασίας όπου επικρατούν προκαταλήψεις και στερεότυπα για τη νέα γενιά;».

Απέναντί τους βρίσκεται η «Νάνσυ», μία AI HR Manager (ψηφιακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού) που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά για το «The debAIte». Οι τοποθετήσεις της βασίζονται αποκλειστικά σε περιεχόμενο από διαδικτυακά fora, επαγγελματικές κοινότητες και σχετική αρθρογραφία και δεν αντανακλούν απαραίτητα πραγματικές πρακτικές ή θέσεις οργανισμών και τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού. Η Νάνσυ έχει «εκπαιδευτεί» με άρθρα, σχόλια και διαδικτυακές συζητήσεις που αναπαράγουν τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα για την Generation Z —ότι δεν αντέχει την πίεση, εγκαταλείπει εύκολα, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε ιεραρχικές δομές, ότι επιλέγει την εικόνα αντί της ουσίας, υπερτονίζοντας την ανάγκη για ποιοτικό προσωπικό χρόνο. Και ως αποτέλεσμα των παραπάνω αντιλήψεων, η νέα γενιά εκφράζεται χωρίς φίλτρα, διατυπώνοντας απόψεις που συχνά αναπαράγονται στη δημόσια συζήτηση για την αγορά εργασίας.

Το debate εξελίσσεται σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, από την εργασιακή πίεση και την ηθική της εργασίας μέχρι την επικοινωνία, τις αξίες και το νόημά της. Οι θεματικές βασίστηκαν σε εκτενή έρευνα διεθνών και ελληνικών μελετών, διασφαλίζοντας ότι οι θέσεις της τεχνητής νοημοσύνης αντικατοπτρίζουν υπαρκτές κοινωνικές αντιλήψεις και όχι αυθαίρετες κρίσεις. Το ουσιαστικό στοιχείο του «The debAIte» δεν βρίσκεται μόνο στη σύγκρουση των στερεοτύπων με τις εμπειρίες των νέων, αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές συνδιαμορφώνουν έναν απρόβλεπτο αλλά λειτουργικό διάλογο. Καθώς η συζήτηση εξελίσσεται, τόσο η τεχνητή νοημοσύνη όσο και οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες προσαρμόζουν τα επιχειρήματά τους, αναδεικνύοντας ότι ακόμη και διαφορετικές γενιές μπορούν να βρουν σημεία κατανόησης και συνεργασίας.

Το «The debAIte» δεν επιδιώκει να δώσει έτοιμες απαντήσεις ούτε να κρίνει ποιος και ποια έχει δίκιο. Αντίθετα, προσκαλεί τον/τη θεατή να παρακολουθήσει έναν ειλικρινή διάλογο και να αναρωτηθεί τι πραγματικά χωρίζει — ή μπορεί να ενώσει — τη νέα γενιά με τις προηγούμενες γενιές και την αγορά εργασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δίνει χώρο και φωνή σε μια γενιά που συχνά παρανοείται, αλλά διαθέτει ικανότητες, φιλοδοξίες και διεκδικεί ενεργά τον ρόλο της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες για όλους κι όλες.

Με το Project Future, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης οριζόντιων (softskills) και ψηφιακών δεξιοτήτων, η Πειραιώς δεν μένει στη θεωρία. Χτίζει μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στα στελέχη του σήμερα και τους/τις εργαζομένους/ες του αύριο, στηρίζοντας την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Το Project Future της Πειραιώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής της Υπευθυνότητας «EQUALL» και τον πυλώνα της Νέας Γενιάς.