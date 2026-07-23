Η Πλαίσιο Computers συγκαταλέγεται για δέκατη φορά στη λίστα Most Admired Companies, την οποία δημοσιεύει το Fortune Greece σε συνεργασία με την KPMG, κατακτώντας την 6η θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η Πλαίσιο παραμένει ο μοναδικός non-food retailer που περιλαμβάνεται στις είκοσι πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες της χώρας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της σταθερής πορείας και της συνολικής στρατηγικής της Πλαίσιο, η οποία επενδύει διαχρονικά στην καινοτομία, την εμπειρία του πελάτη, τους ανθρώπους της και την υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο θεσμός αξιολογεί τις επιχειρήσεις με βάση εννέα κριτήρια, μεταξύ των οποίων η καινοτομία, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οικονομική ευρωστία, η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η μακροπρόθεσμη επενδυτική τους αξία.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Πλαίσιο αποτυπώθηκε και μέσα στο 2025, με επενδύσεις στο φυσικό δίκτυο, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες περιοχές και αναβαθμίζοντας υφιστάμενα καταστήματα, με στόχο να προσφέρει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανανέωση του plaisiopro.gr, της ψηφιακής πλατφόρμας που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον που συγκεντρώνει το σύνολο της εμπορικής τους σχέσης με την Πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Πλαίσιο παραμένουν οι άνθρωποί της. Μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη, τις ίσες ευκαιρίες και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίστηκε και από τον οργανισμό Great Place to Work, με την Πλαίσιο να κατακτά την πρώτη θέση στη λίστα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, στην κατηγορία επιχειρήσεων με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

Με την ίδια συνέπεια, η Πλαίσιο επενδύει και στη δημιουργία ουσιαστικού θετικού κοινωνικού αποτυπώματος. Ο ετήσιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Plaisiobots: The Race συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον. Παράλληλα, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στην εκπαίδευση, στηρίζοντας σχολικές κοινότητες με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού ή γραφικής ύλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κάλυψη τεχνολογικών αναγκών 22 σχολικών μονάδων (Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Ειδικών Σχολείων) του Δήμου Ιωαννιτών.