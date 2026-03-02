Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 Μαρτίου, η Προεδρία της Eurelectric με επιστολή προς τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ, ζητά να διατηρηθεί η σταθερότητα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς επιβεβαιώνοντας τα πλεονεκτήματα της οριακής τιμολόγησης στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Πρόεδρος Markus Rauramo, Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum, καθώς και οι Αντιπρόεδροι Catherine Mac Gregor, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Engie, και Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PPC Group, προειδοποιούν ότι η επανέναρξη μιας μεταρρύθμισης της αγοράς που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή προσιτής, ασφαλούς και απανθρακοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συζήτηση σχετικά με το σύστημα οριακής τιμολόγησης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναζωπυρωθεί, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursulavonder Leyen να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει «διαφορετικές επιλογές και πορίσματα σχετικά με το κατά πόσο είναι καιρός να προχωρήσουμε με τον σχεδιασμό της αγοράς» κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επενδύσει πάνω από 5,6 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050 για την προσθήκη νέα ισχύος και υποδομές δικτύων, η επανέναρξη μιας συζήτησης που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε θα αποθάρρυνε τις αναγκαίες επενδύσεις για την παροχή, ασφαλούς, καθαρής και οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία της Eurelectric επαναλαμβάνει ότι η οριακή τιμολόγηση παραμένει «ο πιο αποδοτικός και ανθεκτικός μηχανισμός για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής κατανομής φορτίου, διαφάνεια στις τιμές και αποτελεσματικά επενδυτικά κίνητρα».

Στην επιστολή τονίζεται επίσης ότι υπάρχουν ήδη μέτρα που μπορούν να υιοθετήσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη για μείωση των τιμών βραχυπρόθεσμα χωρίς να υπάρξει στρέβλωση της αγοράς, όπως φαίνεται στις κοινές της συστάσεις που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των χημικών, του χάλυβα και του αλουμινίου, σε συνέχεια του διαλόγου της Αμβέρσας.

Επιπλέον, στην επιστολή επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS) στην απανθρακοποίηση της Ευρώπης και ζητά να διατηρηθεί η ακεραιότητά του ώστε να συνεχίσει να προωθεί οικονομικά αποδοτικές μειώσεις εκπομπών.

«Η Eurelectric είναι έτοιμη να στηρίξει και να συμμετάσχει εποικοδομητικά ώστε να διασφαλιστούν προσιτές τιμές, διατηρώντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις», καταλήγει η Προεδρία της Eurelectric.