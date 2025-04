Η Technogym Greece, brand του Ομίλου Φάις, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ηγετική της θέση στον χώρο του wellness και της καινοτομίας στο fitness, κατακτώντας 8 βραβεία στα Wellness Awards 2025 που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από την Boussias Events, με κορυφαίο το Grand Award ‘Wellness Company of the Year’.

Ανάμεσα στα βραβεία της Technogym, ξεχώρισε η Platinum βράβευση στην κατηγορία Best Wellness Social Media Campaign για την παγκόσμια καμπάνια ‘Let’s Move For A Better World’, ενώ κατέκτησε 6 Gold βραβεία για τις καινοτόμες λύσεις Technogym Corporate Club, Technogym Checkup, Technogym App και τα εκπαιδευτικά clinics της, καθώς και 1 Silver για την προϊοντική σειρά Biostrength REV.

«Οι διακρίσεις αυτές, αποτελούν μεγάλη τιμή για εμάς στην Technogym και ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να εμπνέουμε τους ανθρώπους να ασκούνται για έναν πιο υγιή κόσμο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.», δήλωσε η Κέλλυ Τσελέπη, Marketing Brand Manager της Technogym.

O Όμιλος Φάις εξακολουθεί να πρωτοπορεί στην προώθηση κορυφαίων σημάτων που επιφέρουν ουσιαστική επίδραση στην καθημερινότητα του καταναλωτή.