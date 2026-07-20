Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί έναν από τους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επιλέχθηκαν από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 Ιουλίου.

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του περασμένου Μαρτίου, η Πειραιώς αξιολογήθηκε επιτυχώς με βάση αυστηρά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η μεγαλύτερη τράπεζα σε όγκο συναλλαγών πληρωμών στην Ελλάδα. Η επιλογή της της επιτρέπει να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτό το κομβικό στρατηγικό εγχείρημα που θα διαμορφώσει το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τοπίου στην Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Σε αυτό το διάστημα, η Τράπεζα Πειραιώς θα λειτουργήσει ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ακολουθώντας πιστά το πλαίσιο που έχει οριστεί από το Ευρωσύστημα.

Με αυτή τη συμμετοχή, η τράπεζα αναδεικνύει έμπρακτα το στρατηγικό της ενδιαφέρον για την εξέλιξη των πληρωμών και τη δέσμευσή της να υποστηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες της και εμπλουτίζουν τις διαθέσιμες επιλογές για τους πελάτες της στην αγορά.