Η ιταλική UniCredit υπέβαλε σήμερα επίσημη προσφορά για την εξαγορά της Commerzbank, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό. Η απόφαση θα ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Μαΐου, ενώ και μόνο η ανακοίνωση οδήγησε σε άνοδο της αξίας της μετοχής της Commerzbank κατά 3,9%.

Σύμφωνα με την προσφορά, οι μέτοχοι της Commerzbank θα λάβουν για κάθε μετοχή τους 0,485 νέες μετοχές της UniCredit. Αυτό αντιστοιχεί σε τιμή 30,80 ευρώ ανά μετοχή της Commerzbank και αντιπροσωπεύει premium 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την περασμένη Παρασκευή, ενώ αποτιμά τη γερμανική τράπεζα σε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στόχος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι «η υπέρβαση του ορίου του 30% που ορίζεται από τη γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών και η προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου με την Commerzbank και τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφέρει ακόμη ότι ελέγχει αυτή τη στιγμή το 29,9% των μετοχών της Commerzbank, είτε άμεσα είτε μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της. Φθάνοντας το 30%, η UniCredit είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη να υποβάλει προσφορά εξαγοράς.

Από τη γερμανική πλευρά, τόσο η διοίκηση της Commerzbank όσο και οι εργαζόμενοι, αλλά και η κυβέρνηση, η οποία κατέχει το 12% των μετοχών, αντιτίθενται σε ενδεχόμενη εξαγορά από την UniCredit.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit Αντρέα Όρσελ δήλωσε ωστόσο ότι δεν αναμένει με αυτή την προσφορά να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής τράπεζας, αλλά θέλει να υποχρεώσει τη διευθύνουσα σύμβουλό της Μπετίνα Όρλοπ να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. «Το μήνυμά μας προς την Commerzbank είναι: τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε», δήλωσε ο κ. Όρσελ.

Η UniCredit απέκτησε μερίδιο 9% της Commerzbank τον Σεπτέμβριο του 2024, εκμεταλλευόμενη τη μερική αποχώρηση του γερμανικού δημοσίου ως βασικού μετόχου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προηγουμένως διασώσει την τράπεζα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το συνδικάτο των εργαζομένων εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο η εξαγορά να φέρει μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας και παραπέμπει στην περίπτωση της εξαγοράς της HVB από την UniCredit to 2005, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του μεγέθους της γερμανικής τράπεζας.

«Θα εξετάσουμε και θα αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση με ανοιχτό μυαλό και υπευθυνότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Έσσης Μπόρις Ράιν, τονίζοντας ότι η Φρανκφούρτη, ως ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κέντρο, «θα πρέπει να ενισχυθεί, όχι να αποδυναμωθεί».

Επιπλέον, δήλωσε, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στα συμφέροντα των εργαζομένων και των πελατών της Commerzbank, «ενός σημαντικού χρηματοδότη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».