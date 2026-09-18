Το παράπονό του εν είδη καταγγελίας εξέφρασε μιλώντας στη «Ζούγκλα» ξενοδόχος από τη Λέσβο, που έχει επιδοθεί σε έναν ατέρμονο αγώνα για την καταβολή ενός δανείου στα πλαίσια της χρηματοδότησή του από τον Αναπτυξιακό νόμο και ειδικότερα τα κίνητρα για ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Ο Θεόδωρος Κούσκος εντάχθηκε στις αρχές της δεκαετίας στον τότε Αναπτυξιακό νόμο, επιδοτήθηκε κανονικά από το υπουργείο Ανάπτυξης και για το σύνολο του ποσού, δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή, σύναψε δανειακές συμβάσεις με την Τράπεζα Αττικής, η οποία σήμερα έχει μετεξελιχθεί στην Credia Bank.

Οι χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων αυτού του μεγέθους καλύπτονται συνήθως από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού και ενδεχομένως υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα, π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος ή ΕΣΠΑ.

Έκτοτε έχει εκταμιευθεί το μέρος του δανείου, που αφορούσε την κρατική επιδότηση, όχι όμως το σύνολο που ποσού που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Παρόλα αυτά το ξενοδοχείο, που δεν είναι καθόλου μικρό λειτουργεί κανονικά. Κυρίως υποδέχεται Τούρκους τουρίστες και μάλιστα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας.

Πρόκειται για ένα 5άστερο παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Κράτηγος της Λέσβου μετά το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, το οποίο λειτουργεί κανονικά, παρά το δανειακό πρόβλημα και την περιορισμένη ρευστότητα.

Η Credia Bank για κάποιο λόγο φαίνεται να διαπιστώνει ότι θα αποτελούσε ρίσκο η ολοκλήρωση της δανειοδότησης και «παγώνει» τις διαδικασίες.

Με λίγα λόγια, μπλέκει το πράγμα.

Οι οχλήσεις πολλές, από τότε, άλλες τόσες οι συνεννοήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ουσιαστική λύση δεν έχει βρεθεί, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά.

Ο κ. Κούσκος, αφού εξάντλησε τα επιχειρηματικά του περιθώρια επανέρχεται ζητώντας από την τράπεζα να άρει κατά 50% την υποθήκη του ακινήτου, ώστε η επιχείρηση να αναζητήσει άλλη δυνατότητα δανεισμού με βάση το συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα.

Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στη «Ζούγκλα» ο ίδιος, ο επιχειρηματίας κ. Θ. Κούσκος: