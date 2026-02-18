Τα ρομπότ μεταφοράς παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία στα logistics αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία, ακολουθεί με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης ο ρομποτικός καθαρισμός. Η ζήτηση για επαγγελματικά ρομπότ καθαρισμού σε βιομηχανικούς χώρους παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) άνω του 20%, ενώ οι πωλήσεις επαγγελματικών ρομπότ καθαρισμού σημείωσαν αύξηση 34% (σε μονάδες) παγκοσμίως μέσα στο τελευταίο έτος, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κλάδου.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατες αναλύσεις της αγοράς (International Federation of Robotics) όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση για την πρώτη ρομποτική εφαρμογή καθαρισμού στον κλάδο χρωμάτων.

«Η Vitex ενισχύει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό εγκαθιστώντας στο νέο Logistics Center της στον Ασπρόπυργο το ρομπότ καθαρισμού Omnie, την πρώτη ρομποτική εφαρμογή του είδους στον ελληνικό κλάδο χρωμάτων», όπως αναφέρει ανακοίνωση με αφορμή ότι οι εργαζόμενοι της Vitex ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους από την ομάδα της Gerobo για το σύστημα Omnie.

Πλέον, οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του χειριστή και επόπτη του συστήματος, για την καθημερινή λειτουργία του στο νέο Logistics Center της Vitex (έκτασης 3.200 τ.μ.). Με αυτόν τον τρόπο, όπως υπογραμμίζεται, το ανθρώπινο δυναμικό αναβαθμίζει τις δεξιότητές του και αποδεσμεύεται από επαναλαμβανόμενες εργασίες για να επικεντρωθεί σε πιο σύνθετα καθήκοντα.

Η χρήση του ρομπότ Omnie ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Vitex, προσφέροντας:

* Πράσινη Λειτουργία: Χρήση 100% βιοδιασπώμενων οικολογικών πανιών (χωρίς πλαστικά και PVOH) και μηδενικά απόβλητα.

* Εξοικονόμηση Πόρων: Σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και νερού.

* Απόδοση 24/7: Σταθερή ποιότητα καθαρισμού με δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης ανάμεσα σε 5.000 παλετοθέσεις.

Η ζήτηση για επαγγελματικά ρομπότ καθαρισμού σε βιομηχανικούς χώρους

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις της αγοράς (όπως της International Federation of Robotics), η ζήτηση για επαγγελματικά ρομπότ καθαρισμού σε βιομηχανικούς χώρους παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) άνω του 20%, ενώ οι πωλήσεις επαγγελματικών ρομπότ καθαρισμού σημείωσαν αύξηση 34% (σε μονάδες) παγκοσμίως μέσα στο τελευταίο έτος, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κλάδου.

Επιπλέον αναφέρεται ότι αν και τα ρομπότ μεταφοράς παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία στα logistics, ο ρομποτικός καθαρισμός ακολουθεί με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης και η τάση αυτή αποδίδεται στην ανάγκη για αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε περιβάλλοντα Industry 5.0.